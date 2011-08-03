صفت الله جهانشاهی در گفتگو با خبر نگار مهر، اظهار داشت: درخواست مشتریان در ماه مبارک رمضان برای پخت نان سنگک کنجدی، نان خشک و گرد افزایش پیدا می‌کنند اما اولویت پخت نان در نانوایی‌ها قم نان ساده است و پس از آن می‌توانند درصورت نبود درخواست برای نان ساده نانوایی ها می توانند اقدام به پخت نان سفارشی کنند.



وی در ادامه با اشاره به ساعات کار نانوایی‌های قم در ایام ماه مبارک رمضان گفت: تما م نانوایی‌های استان برای شیفت بعد از ظهر باید از ساعت ۱۴ ظهر تا زمان افطار اقدام به پخت نان کنند.



دبیر اجرایی کمیسیون آرد و نان استان قم با اشاره به ساعات کار برخی از نانوایی‌ها در شیفت صبح ابراز داشت: نانوایی لواش از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ظهر و نانوایی سنکگ از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا یک بعد از ظهر می‌توانند اقدام به پخت نان کنند.



وی با بیان اینکه قیمت نان در ایام ماه مبارک رمضان تغییری نداشته است به پخت نان‌های سفارشی اشاره داشت و گفت: قیمت نان سنگک ساده در حال حاضر ۴۰۰ تومان است و اگر کسی درخواست برای پخت نان کنجد دار داشته باشد باید کنجد را خود به نانوا تحویل دهد و نانوا تنها می‌تواند مبلغ ۵۰ تومان اضافه به عنوان دستمزد دریافت کند.



نانوایی های سنکگ مجاز به فروش کنجد به مشتریان نیستند



جهانشاهی تاکید کرد: نانوایی‌های سنکگ به هیچ عنوان مجاز نیستند که کنجد را خود در اختیار مشتری قرار دهند بلکه مشتری باید کنجد را برای نان سفارشی به همراه داشته باشد.



وی به پخت نان بربری سفارشی اشاره داشت و بیان کرد: نانوایی‌های بربری می‌توانند برای پخت نان کنجد دار، خود اقدام به تهیه و پخت نان کنجد دار کرده و با ۵۰ تومان افزایش قیمت آن را در اختیار مشتریان قرار دهد.



دبیر اجرایی کمیسیون آرد و نان استان قم با اشاره به اقداماتی که به عنوان تخلف از نانوایی‌ها در نظر گرفته می‌شود بیان کرد: کم فروشی، گران فروشی، جمع آوری نان در مقابل مشتری و برخی دیگر از موارد تعیین شده به عنوان تخلفات نانوایی‌ها محسوب و با آن‌ها برخورد می‌شود.



نظارت 20 بازرس بر فعالیت نانوایی های استان



وی در ادامه تاکید کرد: ۲۰ نفر از بازرسان تعیین شده بر فعالیت نانوایی‌های استان قم نظارت دارند و مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف آن را به شماره ۱۲۴ در میان گذاشته و یا با شماره ۶۶۰۲۷۲۹ که مربوط به اتحادیه صنف نانوایان است تماس بگیرند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نانوایی های استان به هیچ عنوان مجاز به تغییر ساعات کار تعیین شده نیستند گفت: چنانچه نانوایی درخواست تغییر ساعات کاری خود را داشته باشد باید درخواست خود را به تعزیرات حکومتی آرد و نان و اتحادیه صنف نانوایان ارائه دهد.