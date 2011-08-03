کشاورزی گلستان قربانی رقبای خارجی/ اعتراض به نرخ تضمینی

به گزارش خبرنگار مهر، عوامل ذکر شده موجب شده تا کشاورزی قدرت رقابت با سیر چینی، انگور شیلی، پرتقال مصری وبرنج هندی وتایلندی را نداشته باشند.

این عوامل موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی و دامی گلستان رو به تعطیلی و ورشکستگی روند و بسیاری از باغات نیز تخریب و تبدیل شوند.

به باور تولیدکنندگان کشاورزی در گلستان صرفه اقتصادی ندارد و رغبت برای سرمایه گذاری در این بخش کم است.

نبود صنایع تبدیلی و صنایع مشترک با کشاورزی، سنتی بودن کشت، بهره وری پایین راندمان آبی نیز مزید بر علت شده تا گلستان که به قطب کشاورزی در کشور معروف است، کشاورزی مطلوبی نداشته باشد.

درحال حاضر 92 نوع محصول کشاورزی در 650 هزار هکتار از اراضی گلستان تولید می شود و روز به روز سطح کشت برخی محصولات در استان کاهش می یابد.

دبیر خانه کشاورز استان گلستان گفت: کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد وحتی فارغ التحصیلان این بخش نیز تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش را ندارند.

علیقلی ایمانی در خصوص مشکلات بخش کشاورزی افزود: نزدیک به 32 سال از عمر انقلاب می گذرد اما به مرور شاهد کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هستیم.

تعطیلی واحدهای دامداری گلستان

وی اظهار داشت: ما در استان شاهد تعطیلی واحد های دامداری بیشماری هستیم واین در حالی است که بخش دامداری 25 درصد تسهیلات کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه بیان داشت: واحد های مرغداری استان ما نیز زیر ظرفیت کار می کنند در حالی که اگر با تمام ظرفیت فعال باشند می توانند مرغ بخش اعظمی از کشور را تامین کنند.

قلع و قمع باغات

وی با اشاره به اینکه در استان ما باغات با درختان میوه به خاطر ارزان بودن محصول قلع وقمع می شوند تصریح کرد:کار کشاورز هم کار اقتصادی است اما برخی گمان می کنند که کشاورز محکوم به تولید است.

ایمانی بیان داشت: هم اکنون بیش از 90 درصد کشاورزان ما به علت داشتن معوقه قادر به دریافت وام از بانک ها نیستند.

کشاورزان منتظر بسته های حمایتی

وی افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها اجتناب ناپذیر بود اما کشاورزان ما منتظر بسته های حمایتی بخش کشاورزی بودند که این بسته ها بعد از باز شدن چیزی جز سرخوردگی برای کشاورزان در پی نداشت.

دبیر خانه کشاورزاستان عنوان داشت: تسهیلات 500 هزار تومانی با وام چهار درصد برای خرید گازوئیل از جمله این بسته های حمایتی بود که برای کشاورزان در نظر گرفته شده بود!

وی تصریح کرد: تمام محصولات ما که کشت شد مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها گردید در حالیکه نرخ تضمینی قبل از اجرای این قانون انجام شده بود.

تورم در بخش کشاورزی 50 درصد است

وی اظهار داشت: پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هزینه های تولید از جمله کرایه حمل ،دستمزد خدمات ودیگر هزینه ها بالا رفته است وتورم در این بخش حتی بیش از 50 درصد است.

ایمانی افزود: هزینه های دیگری نیز در این بخش است که سربار است وباید به هزینه تولید اضافه شود و با این وجود تولید ما در کشور به علت ارزان بودن محصولات وارداتی خریدار ندارد.

این کشاورز با سابقه گفت: آن سوی مرزها کشاورز حمایت می شود وتسهیلات زیر پنج درصد سود دریافت می کنند وبه همین خاطر محصولش ارزان است.

وی بیان داشت: بیش از 90 درصد کشاورزی ما آبی است و 20 درصد هزینه های تولید ما مربوط به بخش آب است

کشاورزان قدرت رقابت ندارند

وی تصریح کرد: ماچگونه و با چه شرایطی قدرت رقابت با سیر چینی، انگور شیلی، پرتقال مصری و برنج هندی و تایلندی را داشته باشیم.

کشاورزان خرید تضمینی را قبول ندارند

دبیر خانه کشاورز استان گفت: کشاورزان خرید تضمینی را قبول ندارند چون کارشناسی نشده است وسود معقولی برای کشاورزان در نظر نگرفته اند وحتی خود کشاورز نمی تواند برای محصولش قیمت گذاری کند.

وی با اشاره به واردات بی رویه محصولات کشاورزی گفت: دستهایی پشت پرده است که می خواهد با این سیل واردات تولید کشور را نابود کند.

ایمانی ادامه داد: امروزه ما حتی حبوبات را نیز وارد می کنیم و وارد کنندگان نیز مطلع هستند و می دانند برای واردات بیشتر باید از چه راه هایی وارد شوند.

وی با انتقاد ازنداشتن بدنه کارشناسی فعال در جهاد کشاورزی تصریح کرد: امروز 10 درصد نیروها در صف وعرصه هستند وبقیه در ستاد وپشتیبان وباید این مسئله برعکس شود و نیروهای در عرصه بیشتر باشند.

خشکسالی 50درصد عملکرد استان را کاهش داده است

ایمانی با اشاره به خشکسالی گفت: از سال 86 سرمازدگی در استان رخ داده است وتا امروز خشکسالی نیز به آن اضافه شده است اما کسی به آ ن توجهی نمی کند درحالیکه خشکسالی درحال فلج کردن کشاورزان است.

وی افزود: در محصولاتی چون کلزا، سویا، گوجه فرنگی وحتی ذرت با کاهش تولید مواجه بودیم.

وی با اشاره به اینکه در بخش بیمه محصولات کشاورزی نیز بیمه توپ را در زمینه کشاورز می اندازد گفت: قوانین مربوط به بیمه محصولات دچار اشکال است وما در بیمه داور مجموع الطرفین نداریم وبه کشاورز گفته می شود مدیریت شما ضعیف است.

وی اظهار داشت:محصول 100درصد خشارت دیده در حالیکه بیمه 80 درصد خسارت می دهد وبا این موانع قطعا کشاورز از بیمه نیز استقبال نمی کند.

ایمانی با اشاره به طرح آبیاری تحت فشار که 85 درصد هزینه تسهیلات آن را دولت تقبل می کند تصریح کرد:باید موانع این کار از سر راه برداشته شود .

ایمانی اظهار داشت: ما اگر به صورت فعال این طرح را اجرا کنیم سالانه بیش از پنج هزار هکتار نمی توانیم اجرایی کنیم چون موانعی چون انتقال برق در این طرح وجود دارد.



به گزارش مهر، برون رفت از مشکلات بیشمار فراروی کشاورزی در گلستان نیاز به بررسی کارشناسی و تدوین قوانین جامع و هدفمند دارد تا سود حاصل از کشاورزی به جای انکه نصیب واسطه ها بر سر سفره کشاورزان آید.