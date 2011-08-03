آبیاری مزارع محمدآباد با تانکر/ سنگ شکن ها به جان رودخانه افتاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته برخی از کشاورزان، آب رودخانه محمد آباد به دلیل برداشت های بی رویه خشک شد و کشاورزان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

در حال حاضر کشاورزان برای از بین نرفتن زحمت و دسترنج یکساله شان چاره ای جز آبیاری سیار و بوسیله تانکر ندارند.



محمدآباد از توابع شرق گلستان است.



یک کشاورز روستای محمد آباد که مشغول آبیاری مزرعه اش با تانکر بود، گفت: برداشت بی رویه از رودخانه محمد آباد موجب خشکی این رودخانه شده است.

تجری افزود: کافی است سری به کنده کاری های ناشی از برداشت بی رویه در بالادست رودخانه بزنید تا ببیند آب چگونه هدر می رود.



دیلم کشاورز دیگری در روستای عباس آباد نیز گفت: چرا متولیان امر فکری به حال کارگاههای سنگ شکن که جان رودخانه افتاده اند، نمی کنند.





وی افزود: خشکی رودخانه و کم آبی سبب شده تا روزی کشاورزان که از طریق کشاورزی امرار معاش کنند، قطع شود.



کتولی کشاورز دیگری بیان داشت: تنها امیدمان به این زمین های کوچک و کم وسعت است و این اراضی نیز به دلیل کم آبی و با تلاش کارگاهها خشک شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از آب رودخانه محمد آباد روستائیان روستاهای محمدآباد، الازمن، عباس آباد و .. برای آبیاری مزارع استفاده می کنند.



به گفته اهالی، بر اثر برداشتهای بی رویه و استفاده غیر اصولی در بالادست رودخانه موجب شد تا کشاورزان منطقه با مشکلات عدیده ای روبرو شوند.