كمك 150 ميليارد توماني مردم نيكوكار به كميته امداد در سال گذشته

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد رضا نيري گفت: اين نهاد از بدو تاسيس تا كنون همواره مورد اعتماد امام راحل و مقام معظم رهبري ، مسوولين و مردم سخاوتمند كشورمان بوده و اين اعتماد و اطمينان كار امدادگران را در حفاظت و پاسداري از اين امانات سنگين كرده است بنابراين بايد بكوشيم تا بيش از گذشته با ارتقاء سطح دانش علمي همكاران وتلاش د رراه نظارت و كنترل عملكرد سازماني زمينه توسعه مشاركتهاي مردمي را درتمامي ابعاد حمايتي در كميته امداد فراهم كنيم تا مردم خود را دركمك به نيازمندان همدوش امدادگران سهيم و دخيل احساس كنند.

وي به كمكهاي مردمي در سال گذشته اشاره كرد و افزود: تلاش خواهد شد تا با برنامه ريزي هاي لازم زمينه ارتقاء مشاركتهاي مردمي در زمينه هاي گوناگون به ويژه اكرام ايتام واحياء زكات درسراسر كشور در سال جاري به مورد اجرا گذارده شود.