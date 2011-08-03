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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۵

مهرداد اولادی:

بازیکنان پرسپولیس هماهنگ نبودند/ از عملکردم راضی نیستم

بازیکنان پرسپولیس هماهنگ نبودند/ از عملکردم راضی نیستم

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بعد از چند سال دوری برای این تیم به میدان رفتم اما از عملکردم راضی نیستم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اولادی که در فصل نقل و انتقالات لیگ یازدهم به پرسپولیس پیوست در پایان دیدار سه شنبه شب تیمش برابر ملوان ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران افزود: من به همراه چند بازیکن دیگر دراردوی تیم ملی بودیم و تنها چند روز به در کنار دیگر بازیکنان تمرین کردیم.

وی ادامه داد: در این شرایط هماهنگ شدن خیلی سخت بود و نتوانستیم در بازی اول نمایش قابل قبولی داشته باشیم. با این حال هواداران حق دارند که از تیم شان انتظار پیروزی داشته باشند. اعتراض حق آنهاست و ما باید تلاش کنیم دردیدارهای آینده خواسته آنها را براورده کنیم.

اولادی در پایان گفت: امیدوارم در روزهای آینده با تمریناتی که انجام می دهیم به شرایط ایده ال برسیم و بتوانیم نمایش بهتری در دیدارهای آینده داشته باشیم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در هفته اول یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر سه شنبه شب با تساوی یک بر یک در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.

کد مطلب 1374339

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