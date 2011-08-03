به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سرپرستان فوتبال استان قم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نسبت به پرداخت ورودی مسابقات ورزشی اعلام ناتوانی کردند.



حجت‌الاسلام بنایی نیز به منظور کمک به رونق‌بخشی فعالیت‌های ورزشی به ویژه ورزش پرطرفدار فوتبال طی نامه‌ای از عباس جهان‌بینی مدیرکل تربیت بدنی استان قم خواست تا نسبت به رفع مشکلات سرپرستان فوتبال این استان اهتمام داشته باشد.



در همین راستا مدیرکل تربیت بدنی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر از رفع مشکل اخذ ورودی مسابقات فوتبال خبر داد و گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده مقرر شد در فصل جاری مسابقات، از تیم‌های ورزشی فوتبال هیچ گونه ورودی اخذ نمی‌شود.



جهان‌بینی ادامه داد: اداره کل تربیت بدنی استان قم در راستای تامین هزینه مسابقات مساعدت لازم را بعمل خواهد آورد.



متوسط برگزاری هر مسابقه فوتبال 120 هزار تومان است



به گفته رئیس هیئت فوتبال استان قم، این هیئت در راستای تامین بخشی از هزینه مسابقات فوتبال داخلی به استثناء کلیه مسابقات پایه بر اساس مصوبه هیئت فوتبال و استعلام از فدراسیون و سایر استان‌های کشور مبنی بر دریافت ورودی مسابقات در فصل مسابقاتی سال 90 مقرر دارد از تیم‌های دسته برتر بزرگسالان مبلغ 500 هزار تومان و تیم‌های دسته یک 350 هزار تومان ورودی دریافت کند.



محسن رمضان‌بیگی بیان داشت: این در حالی است که هزینه برگزاری یک مسابقه فوتبال با درنظرگرفتن هزینه‌هایی از قبیل اجاره زمین‏، حق الزحمه چهار داور و پزشک‌یار، نیروی خدماتی و... به طور متوسط بیش از 120 هزار تومان برآورد شده است.



وی در مورد اظهارات مدیرکل تربیت بدنی استان قم مبنی بر پرداخت هزینه مسابقات از سوی این اداره کل اظهار داشت: در صورتی که هیئت‌های فوتبال توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشند و اداره کل تربیت بدنی استان قم متعهد به پرداخت این هزینه باشد برای ما هیچ گونه مشکلی وجود نخواهد داشت.