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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۵

150 میلیون تومان به احداث کانون پرورش فکری کودکان شیروان اختصاص یافت

150 میلیون تومان به احداث کانون پرورش فکری کودکان شیروان اختصاص یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرماندار شیروان گفت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث دومین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شیروان اختصاص یافت.

محمد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برای احداث کانون جدید پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شیروان یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته که امید است این پروژه تا سال 91 به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: دومین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار است در پارک کوثر این شهر احداث شود.

وی افزود: کانون شیروان با دو هزار و 357 نفر عضو و حدود 15 هزار جلد کتاب، از فعالترین مراکز کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان استان خراسان شمالی است.

وی بیان داشت: شهرستان شیروان نیازمند هفت کانون است که راه‌اندازی آن نگاه ویژه مسئولان را می‌طلبد.

معاون فرماندار شیروان از پیشنهاد اجرای مجتمع فرهنگی نور در سفر سوم ریاست جمهوری به این استان نیز خبر داد.

وی افزود: با راه‌اندازی این مرکز برخی از مشکلات بخش فرهنگی هنری شیروان مرتفع خواهد شد.

وی عنوان کرد: کودکان سرمایه‌های اصلی و مدیران آینده جامعه‌اند و باید توجه و نگاه بیشتری در تمام زمینه‌ها به آنها داشته باشیم.
کد مطلب 1374360

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