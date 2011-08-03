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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

فرماندار سرپل ذهاب:

جاده اسلام آبادغرب به قصرشیرین باید سریعتر تعریض شود

جاده اسلام آبادغرب به قصرشیرین باید سریعتر تعریض شود

سرپل ذهاب - خبرگزاری مهر: فرماندار سرپل ذهاب گفت: با توجه به حادثه خیز بودن جاده اسلام آباد غرب تا قصرشیرین در مسیر بزرگراه کربلا باید در عملیات تعریض این جاده تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو با ابراز تاسف از واژگونی یک دستگاه اتوبوس طی هفته جاری در محور سرپل ذهاب و کشته و مجروح شدن شماری از هم وطنانمان در این حادثه خونبار اظهار داشت: بار سنگین ترافیک در محور اسلام آباد غرب به قصرشیرین بخصوص در گردنه پاتاق بین سرپل ذهاب به دالاهو و خستگی بیش از حد رانندگان و مسافران در این مسیر موجب شده که تصادفات زیادی در این مسیر رخ دهد، به نحوی که هر ماه شاهد تصادفات خونباری در این مسیر هستیم.

وی تصریح کرد: طرح تعریض جاده گردنه پاتاق از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به شهرستان است که با پیگیریهای استاندار و نماینده مردم شهرستانهای قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، لذا خواستار تسریع در عملیات اجرایی آن هستیم.

کد مطلب 1374373

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