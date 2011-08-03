به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: تحریم‌ها از دو جنبه بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است، بر این اساس اگرچه دشمنان ایران نتوانسته‌اند با تحریم، درهای دنیا را به روی ایران ببندند؛ اما کالا به طور قطع وارد کشور می‌شود ولی هزینه آن بالاتر است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این تنها یک سوی قضیه تحریم است، سوی دیگر وابستگی ایران به درآمدهای نفتی است که هم اکنون نفت بشکه‌ای 85 دلاری در تراز پرداخت‌ها 65 دلار در نظر گرفته می‌شود، این نگرانی وجود دارد که نفت قیمتی کمتر از 50 دلار بیابد و این موضوع مشکل‌ساز شود.

وی تصریح کرد: این وابستگی اقتصاد به نفت جای نگرانی دارد و این جا است که باید واردات را مدیریت کرد؛ چراکه عدم توجه به این شکل از وابستگی برای آینده اقتصاد جای تامل و نگرانی دارد که باید توجه جدی شود، چراکه اگر به این گونه ادامه دهیم، هزینه سختی را خواهیم پرداخت.