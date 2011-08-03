گرمای کم سابقه در آذربایجان شرقی/ افزایش گرمازدگی با دمای 40 درجه

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که گرمای کم سابقه تابستان امسال آذربایجان به ارمغان آورده، گرمازدگی است که توجه به عوامل تشدیدکننده این بیماری و یا آشنایی با علایم و نیز آسیب های آن به خاطر تقارن با ماه مبارک رمضان حائز اهمیت فراوانی است.

گرمازدگی بیماری خطرناکی است که با افزایش دمای بدن به حدود 40 تا 43 درجه سانتی‌گراد ایجاد می‌شود و ممکن است در صورت بی توجهی به آن باعث مرگ و میر نیز شود.

بالا رفتن دمای هوا سبب کاهش فشار خون شده و در نتیجه خون به موقع به کلیه‌ها و مغز نمی‌رسد؛ در این هنگام میزان ادرار کاهش یافته و مقدار سم‌های اوره و کراتین در بدن افزایش می‌یابد و در صورت زنده ماندن، فرد دچار نارسایی حاد کلیه خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت پایین آمدن فشار خون و نرسیدن خون به مغز، فرد دچار سرگیجه شده و سرانجام دچار بیهوشی می‌شود.

افزایش چندبرابری مراجعات به اورژانس به دلیل گرمازدگی

در همین حال مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی از افزایش چندبرابری مراجعات به اورژانس‌های پیش بیمارستانی این استان به دلیل گرمازدگی خبر داد.

حسین قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تشدید گرمای کم سابقه هوا و ماندگاری آن طی چند روز اخیر در آذربایجان شرقی به ویژه تبریز، مراجعات به اورژانس‌های پیش بیمارستانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چند برابر شده است.

به گفته مدیر روابط عمومی فوریت های پزشکی آذربایجان شرقی، عمده مراجعات به اورژانس های این استان به دلیل گرمازدگی، سرپایی بوده و به اعزام به بیمارستان منجر نشده است.

وی اظهار داشت: معولاً اغلب موارد گرمازدگی با رسیدگی‌های عادی مانند مصرف محلول او آر اس( ORS )، سرم، انتقال فرد به مکانی خنک و مواردی از این قبیل برطرف می‌شود، ضمن اینکه قرار نگرفتن در برابر اشعه های مستقیم خورشید در طول روز به ویژه ساعات اوج گرما مانع از گرمازدگی افراد می وشد.

گرما تا پایان هفته ادامه دارد

از سوی دیگر کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از تداوم حضور توده هوای پایدار تا آخر این هفته در سطح این استان خبر داد.

حسن طهماسبی به خبرنگار مهر گفت: گرمای هوا تا آخر وقت پنجشنبه این هفته ادامه دارد اما به تدریج از روز جمعه هوا خنک تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه خنکی هوا در روز شنبه هفته آینده ملموس تر خواهد شد، گفت: مطابق نقشه های هواشناسی، روند خنک شدن هوای آذربایجان شرقی تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت.

این کارشناس هواشناسی آذربایجان شرقی دمای فعلی تبریز را 40 درجه اعلام کرد و افزود: هم اکنون دمای هوا در جلفا 42، میانه 41و بناب و ملکان هر کدام 40 درجه سانتی گراد است.

عوامل تشدید کننده گرمازدگی

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی نیز درباره عوامل تشدید کننده گرمازدگی گفت: فرد هر چه زمان بیشتری در معرض گرما قرار گیرد، میزان آب بیشتری را از طریق عرق کردن از دست می‌‌‌دهد و به دنبال آن گرمازدگی شدت می‌یابد.

دکتر احمد کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افراد مسن، شیرخواران و بیمارانی که وضعیت قلبی ـ ریوی ضعیفی دارند، قادر نیستند در برابر گرما پاسخ‌های فیزیولوژیک بدنی را تطابق دهند و در نتیجه در خطر گرمازدگی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مرگ و میر ناشی از گرمازدگی به مدت زمان قرار گرفتن در معرض گرما بستگی دارد، اظهار داشت:اگر درمان گرمازدگی بموقع صورت نگیرد، احتمال مرگ ناشی از گرمازدگی به 80 درصد می‌رسد و در صورت تشخیص به موقع و درمان سریع احتمال این مرگ به 10 درصد کاهش می‌یابد.

علائم گرمازدگی

دکتر کوشا در خصوص علایم گرمازدگی نیز گفت: گرمازدگی که شدیدترین شکل بیماری‌های ناشی از گرماست به دو شکل گرمازدگی فعالیتی و گرمازدگی کلاسیک دیده می شود.

وی توضیح داد: گرمازدگی فعالیتی که معمولا در افراد جوان دیده می‌شود به دلیل فعالیت طولانی در یک محیط گرم به وجود می‌آید؛ این مشکل به ویژه در ورزشکاران و کارگران ساختمانی یا افرادی که مجبورند ساعت‌ها در زیر آفتاب راه بروند‌ اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: گرمازدگی کلاسیک نیز مربوط به طیفی از افراد است که بدون داشتن فعالیت حرکتی خاص بعد از چند ساعت یا چند روز تماس با محیط‌های گرم، در آنها رخ می‌دهد.

وی در تشریح علایم گرمازدگی گفت: بالا رفتن دمای هوا موجب افزایش تبخیر آب بدن می‌شود و همراه با این تبخیرها، فشار خون کاهش می یابد و در نتیجه احساس گیجی، منگی و یا حتی غش کردن به سراغ فرد می آید.

دکتر کوشا گفت: اختلال هوشیاری، سردرد، گرفتگی عضلات، پوست خشک و داغ ، تهوع یا استفراغ ، اختلالات ریتم قلب، اختلال تکلم و گاه هزیان، رنگ پریدگی، نبض ضعیف و کاهش حجم ادرار از دیگر علایم گرمازدگی است.

درمان گرمازدگی

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی به افراد گرمازده توصیه کرد که از مایعات املاح‌دار مانند دوغ و محلول او آر اس( ORS ) استفاده کنند.

دکتر کوشا اظهار داشت: فرد گرمازده در صورت مشاهده خون در مدفوع اسهالی، دل درد شدید، تهوع و اسهال شدید و اسهال و استفراغ همراه با تب باید سریع به بیمارستان مراجعه کند تا اقدامات درمانی لازم برای او صورت گیرد.

وی با بیان اینکه استفاده از لباس‌های روشن و پنبه‌ای در حفاظت از گرمازدگی بسیار موثر است، اظهار داشت: شهروندان باید از پوشیدن لباس‌های تنگ و تیره یا دارای الیاف مصنوعی و نیز لباس‌های ضخیم و غیرقابل نفوذ که مانع عرق و دفع گرما می‌شود، خودداری کنند.

این مقام مسئول همچنین گفت: آحاد مختلف مردم باید از کار و فعالیت در محیط‌های گرم و مرطوب بدون وجود سیستم تهویه مناسب پرهیز کنند ضمن اینکه استفاده از میوه ها و سبزیجات که سریع هضم می شوند، توصیه می شود.

دکتر کوشا با اشاره به تقارن تابستان امسال با ماه مبار رمضان، بر رعایت بهداشت مواد غذایی تاکید کرد و اظهار داشت: مواد غذایی به شدت در برابر گرما حساس اند و بنابراین لازم است مسافران در تهیه موادغذایی و صرف غذا در طول این ماه نکات بهداشتی لازم را رعایت کنند.