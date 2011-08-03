فضلالله کفیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان با جدیت در حال انجام است، گفت: بر اساس برنامهریزیهایی که در این ارتباط به انجام رساندهایم، عملیات مرمت، ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان تا هفته دفاع مقدس به اتمام میرسند.
وی با بیان اینکه ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان با هدف تکریم و ارج نهادن به ارزشهای والای شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی انجام شده است، افزود: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس در سال جاری شاهد بهرهبرداری از گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان با نما و چشمانداز جدیدی خواهیم بود تا به این وسیله به این شهدا و خانوادههای گرانقدر آنان ادای دین کرده باشیم.
فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه همکاریها و همفکریهای مطلوبی به منظور انجام عملیات بازسازی و بهسازی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان انجام گرفته است، اظهار داشت: خوشبختانه دستگاههای مختلف اجرایی دخیل در این موضوع، تمامی همکاریهای لازم در این ارتباط را به انجام رساندند.
وی همچنین به میزان اعتبارات اختصاص یافته به منظور بهسازی و ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه تاکنون اعتبارات مطلوب و مناسبی به این امر اختصاص یافته به طوری که فعالیتهای انجام شده در این ارتباط به صورت هدفمند و طبق برنامهریزی پیش رفته است.
کفیل با اشاره به اینکه هنوز هم به منظور جذب اعتبارات لازم برای ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان زمان باقی است، تصریح کرد: به شهرداران و دهیاران سراسر شهرستان اصفهان اعلام کردهایم که در صورت وجود پیشنهادی برای ساماندهی گلزارهای شهدا، این پیشنهادات را ارائه کنند تا نسبت به جذب اعتبار برای آن اقدام شود.
وی اضافه کرد: شهرداران و دهیاران شهرستان اصفهان وظیفه دارند با جمعبندی کامل مسائل و مشکلات گلزارهای شهدا، نسبت به ارائه طرحهای خود اقدام کنند.
فرماندار اصفهان همچنین به تشکیل کمیتهای به منظور نظارت بر انجام این پروژه اشاره کرد و ادامه داد: این کمیته به منظور نظارت بر کیفیت و چگونگی انجام فعالیتهای عمرانی در گلزارهای شهدای شهرستان اصفهان تشکیل شده و فعالیت خود را با جدیت انجام میدهد.
وی با بیان اینکه تمامی دهیاران و شهرداران شهرستان اصفهان در راستای ساماندهی گلزارهای شهدای این شهرستان اقدامات لازم را به انجام رساندهاند، تاکید کرد: مسئولان اعتقاد دارند خدمت کردن به راه شهدا، موجبات افزایش برکت جامعه میشود و بر همین اساس با جدیت بسیاری به منظور ساماندهی و بهسازی گلزارهای شهدا اقدامات لازم را انجام دادهاند.
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