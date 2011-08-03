تجهیز سایتهای همراه اول اصفهان به نسل چهارم تلفن همراه

سید فاضل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نصب تجهیزات تلفن ‌همراه در استان اصفهان بر اساس جوابدهی در سیستم‌های نسل چهارم تلفن همراه انجام می‌شود، افزود: بسیاری از تجهیزات خریداری شده به منظور سرویس دهی تلفن همراه در استان اصفهان مبتنی بر نسل چهارم تلفن‌های همراه است تا در آینده و با پیشرفت سیستم‌های تلفن همراه، مشکلی در تاسیسات استان به وجود نیاید.

وی با اشاره به تعداد تجهیزات نصب شده تلفن همراه طی سال جاری در استان اصفهان، اظهار داشت: در سال جاری 400 سایت تلفن همراه BTS در سطح استان اصفهان نصب شده تا فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در این استان با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان تصریح کرد: در میان این 400 سایت تلفن همراه BTS نصب شده در استان اصفهان، برخی از تجهیزات بر پایه فعالیت نسل چهارم تلفن همراه خریداری و نصب شده‌اند.

وی با اشاره به امکانات و چگونگی فعالیت این تجهیزات مدرن و پیشرفته، اضافه کرد: نسل چهارم استانداردهای شبکه‌های سلولی یا همان شبکه‌های تلفن همراه، جانشینی برای نسل سوم (3G) و نسل دوم (2G) این استانداردها محسوب می‌شود.

زمانی با تاکید بر قابلیتهای بسیار گسترده نسل چهارم تلفن همراه برای مشترکین آن، ادامه داد: در نسل چهارم، برای ارتباطات در حال حرکت مانند استفاده در قطار یا خودرو، حداکثر سرعت 100 مگابیت در ثانیه و برای ارتباطات ثابت و بدون جابه‌جایی مانند کاربران پیاده‌رو یا ساکن، یک گیگابیت در ثانیه است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به استقبال مطلوب مشترکین داخل کشور از خدمات جدید تلفن همراه، بیان داشت: خوشبختانه طی سال‌های اخیر که با پیشرفت تجهیزات تلفن همراه در سطح کشور روبه‌رو بوده‌ایم، میزان استقبال مشترکین از خدمات ارائه شده نیز بسیار مطلوب بوده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان همچنین با اشاره به میزان نفوذ تلفن همراه در شهر اصفهان، گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه در شهر اصفهان هم‌اکنون بالغ بر 104 درصد برآورد شده است.