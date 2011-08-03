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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

اشرفی در گفتگو با مهر:

اکران ماه رمضان امسال پررونق می‌شود

اکران ماه رمضان امسال پررونق می‌شود

رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران ابراز امیدواری کرد اکران ماه رمضان امسال به دلیل تنوع فیلم‌ها و شرایط مناسب با استقبال تماشاگران همراه شود.

محمد اشرفی به خبرنگار مهر گفت: سینماها در طرح اکران ماه رمضان امسال میزبان فیلم‌هایی متنوع و جذاب هستند، اگرچه زمان نمایش فیلم‌ها کوتاه شده است اما مطمئنم شاهد رونق سینماها در ماه رمضان هستیم، تابستان است و خانواده‌ها فرصت کافی برای سینما رفتن و تفریح کردن دارند.

مدیر سینما ماندانا ادامه داد: شرایط اجتماعی و طولانی بودن روزها این فرصت را به خانواده‌ها می‌دهد که پس از دیدن مجموعه‌های تلویزیونی به سینما بروند و پیش از اذان صبح برای عبادت در خانه باشند.

اشرفی افزود: در سینما ماندانا طرح اکران ماه رمضان از امشب شروع می‌شود و فیلم‌های "پروانگی"، "سوت پایان"، "ورود آقایان ممنوع"، "اینجا بدون من"، "ورود زنده‌ها ممنوع" و "قصه پریا" در این طرح به نوبت روی پرده می‌روند. روزهای آینده و با آشنا شدن مخاطب با این فیلم‌ها مطمئن باشید سینماها تماشاگر بیشتری دارند.

کد مطلب 1374436

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