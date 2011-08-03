محمد اشرفی به خبرنگار مهر گفت: سینماها در طرح اکران ماه رمضان امسال میزبان فیلم‌هایی متنوع و جذاب هستند، اگرچه زمان نمایش فیلم‌ها کوتاه شده است اما مطمئنم شاهد رونق سینماها در ماه رمضان هستیم، تابستان است و خانواده‌ها فرصت کافی برای سینما رفتن و تفریح کردن دارند.

مدیر سینما ماندانا ادامه داد: شرایط اجتماعی و طولانی بودن روزها این فرصت را به خانواده‌ها می‌دهد که پس از دیدن مجموعه‌های تلویزیونی به سینما بروند و پیش از اذان صبح برای عبادت در خانه باشند.

اشرفی افزود: در سینما ماندانا طرح اکران ماه رمضان از امشب شروع می‌شود و فیلم‌های "پروانگی"، "سوت پایان"، "ورود آقایان ممنوع"، "اینجا بدون من"، "ورود زنده‌ها ممنوع" و "قصه پریا" در این طرح به نوبت روی پرده می‌روند. روزهای آینده و با آشنا شدن مخاطب با این فیلم‌ها مطمئن باشید سینماها تماشاگر بیشتری دارند.