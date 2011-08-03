برنامه‌ دیدارهای تیم ملی بسکتبال در جام ویلیام جونز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزار کننده سی و سومین دوره رقابت های بسکتبال جام ویلیام جونز، تیم ملی بسکتبال ایران در روز نخست این رقابت ها به مصاف آفریقای جنوبی می رود سپس به ترتیب برابر تیم های چین تایپه، اردن، امارات، ژاپن، مالزی قرار می گیرد. شاگردان وسلین ماتیچ پس از یک روز استراحت به مصاف تیم های کره جنوبی و فیلیپین می روند.

سی و سومین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز 15 تا 23 مردادماه برگزار می شود. تیم های شرکت کننده به صورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند. برنامه دیدارهای این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه 15 مردادماه:

* آفریقای جنوی - ایران

* کره جنوبی - امارات

* فیلیپین - اردن

* چین تایپه - ژاپن

یکشنبه 16 مردادماه:

* آفریقای جنوبی - کره جنوبی

* امارات - فیلیپین

* ژاپن - مالزی

* ایران - چین تایپه

دوشنبه 17 مردادماه:

* امارات - ژاپن

* اردن - ایران

* کره جنوبی - مالزی

* چین تایپه - آفریقای جنوبی

سه شنبه 18 مردادماه:

* ایران - امارات

* ژاپن - اردن

* فیلیپین - کره جنوبی

* مالزی - چین تایپه

چهارشنبه 19 مردادماه:

* امارات - مالزی

* فیلیپین - آفریقای جنوبی

* ایران - ژاپن

* کره جنوبی - اردن

پنجشنبه 20 مردادماه:

* آفریقای جنوبی - امارات

* مالزی - ایران

* ژاپن - فیلیپین

* چین تایپه - اردن

جمعه 21 مردادماه:

* فیلیپین - مالزی

* آفریقای جنوبی - اردن

* ژاپن - کره جنوبی

* چین تایپه - امارات

در این روز تیم ملی بسکتبال ایران با قرعه استراحت روبرو است.

شنبه 22 مردادماه:

* مالزی - آفریقای جنوبی

* امارات - اردن

* ایران - کره جنوبی

* فیلیپین - چین تایپه

یکشنبه 23 مردادماه:

* اردن - مالزی

* آفریقای جنوبی - ژاپن

* ایران - فیلیپین

* چین تایپه - کره جنوبی

مسابقات ویلیام جونز رقابت‎هایی است که هر ساله به میزبانی چین تایپه برگزار می‎شود. "ویلیام جونز" نام رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال بود که 16 سال این سمت را بر عهده داشت. تایوانی‎ها به پاس قدردانی از زحمات او رقابت‎هایی را تحت این عنوان تدارک دیدند.