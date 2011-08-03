به گزارش خبرگزاری مهر، صالح اصغری گفت: طرح تور مجازی برای اولینبار با هدف فراهمآوردن امکان بازدید برای کسانی که به دلایلی نمیتوانند از نماشگاه قرآن بازدید کنند، اجرا میشود.
وی اضافه کرد: با استفاده از تکنیک "پانوراما" (عکاسی 360 درجه ای) مکانهای مختلف نمایشگاه برای بازدید به صورت چند بعدی و مجازی در قالب تور مجازی ساخته میشود.
مدیر پروژه تور مجازی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم افزود: یکی از ویژگیهای تور مجازی این است که کاربر با ورود به سامانه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم، میتواند از قسمتهای مختلف نمایشگاه دیدن کند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پروژه تور مجازی نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم از راه اندازی تور بازدید مجازی برای اولین بار در نمایشگاه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، صالح اصغری گفت: طرح تور مجازی برای اولینبار با هدف فراهمآوردن امکان بازدید برای کسانی که به دلایلی نمیتوانند از نماشگاه قرآن بازدید کنند، اجرا میشود.
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