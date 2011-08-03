به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم قیطاسی مترجم این کتاب در تشریح مراحل شکل‌گیری کتاب گفت: بعد از ترجمه کتاب «معماری اسلامی» و همکاری با پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری، این مرکز پیشنهاد ترجمه این کتاب را به من ارائه داد که پس از بررسی، ترجمه آن را به عهده گرفتم.

وی در ادامه به نویسندگان کتاب اشاره کرده و افزود: این کتاب توسط دو نویسنده انگلیسی و عرب به نام‌های مارتین فریشمن و حسن‌الدین خان به نگارش درآمده است.

این مدرس دانشگاه، معماری اسلامی را نشات گرفته از مساجد دانسته و در این‌باره گفت: در بررسی هنر و معماری اسلامی بی‌شک با توجه به تنوع موجود در مساجد جهان اسلام، بدون بررسی محتوایی و ساختاری مساجد، نمی‌توان به تعریف مشخص و مدونی از هنر و معماری اسلامی رسید.

قیطاسی افزود: در قسمت دیگر کتاب به بررسی جامعه‌شناختی و تاریخی مساجد پرداخته شده که به نظر می‌رسد این کتاب به خوبی ساختار، کارکردها و فضاسازی مساجد را تشریح کرده است. این کتاب می‌تواند برای دانشجویان، اساتید و صاحبنظران معماری و هنر اسلامی مفید باشد.

