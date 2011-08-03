خودخوری سلولهای مغزی در اثر رژیم غذایی نادرست

به گزارش خبرگزاری مهر، سلولهای مغزی مانند دیگر بخشهای بدن برای جلوگیری از گرسنگی شدید، از خود به عنوان آخرین منبع تامین انرژی استفاده کرده و در صورت دریافت نکردن مواد غذایی کافی آغاز به خوردن خود می کنند.

بدن با تولید اسیدهای چرب نسبت به این رویداد واکنش نشان می دهد و به این شکل سیگنالهای گرسنگی در مغز تشدید شده و فرد مجبور به خوردن غذا می شود. به این شکل فرد نه تنها وزنی کم نمی کند بلکه ممکن است نسبت وزن بیشتری به دست بیاورد.

محققان کالج آلبرت انیشتین نیویورک با مشاهده این نتایج اعلام کردند این یافته می تواند به یافتن شیوه های تاثیرگذارتری برای کاهش وزن منجر شود.

آزمایشهای انجام گرفته بر روی موشها نشان داد متوقف کردن سلولهای مغزی از خودخوری، پدیده ای که به "اتوفِگی" نیز شهرت دارد، می تواند از افزایش میزان گرسنگی در فرد جلوگیری کند. این تغییرات شیمیایی در مغز موشهایی که دوره ای رژیم غذایی را دنبال کردند منجر به لاغرتر شدن آنها شد.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان امیدوارند با ارائه شیوه درمانی مبتنی بر نتایج این تحقیقات بتوانند شیوه هایی ارائه کنند که فرد با رعایت آنها بتواند کمتر احساس گرسنگی را تجربه کرده و چربی بیشتری بسوزاند.