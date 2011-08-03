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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

"خاویر پاستوره" به پاریسن ژرمن پیوست

"خاویر پاستوره" به پاریسن ژرمن پیوست

"خاویر پاستوره"، ملی پوش آرژانتینی تیم فوتبال پالرمو، به پاریسن ژرمن فرانسه پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های بزرگ اروپایی به دنبال این هافبک بازیساز بودند اما پاستوره در نهایت با قراردادی که عنوان شده رقم آن 43 میلیون دلار است، به تیم فوتبال پاریسن ژرمن پیوست. این مبلغ قرارداد در فوتبال باشگاهی فرانسه یک رکورد محسوب می شود.

پاستوره بر روی سایت شخصی خود نوشت: به طور رسمی اعلام می کنم که به تیم فوتبال پاریسن ژرمن پیوسته ام.

این بازیکن 22 ساله در سال 2009 به پالرموی ایتالیا  پیوست و تا به حال 9 بازی برای تیم فوتبال آرژانتین به انجام رسانده است.

پاریسن ژرمن فرانسه به وسیله یک شرکت قطری خریداری شده و لئوناردو، مربی پیشین تیم های فوتبال میلان و اینتر به عنوان مدیر فنی این تیم فرانسوی به فعالیت مشغول است.

کد مطلب 1374461

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