قذافی از چاوز کمک خواست/ سفر هیئت لیبیایی به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میامی هرالد، درخواست اصلی هیئت لیبیایی از "هوگو چاوز" در این سفر آن بود که ونزوئلا امکان فروش نفت لیبی در بازارهای جهانی را فراهم کند.

دسترسی لیبی به بازارهای جهانی به دلیل اعمال تحریم علیه این کشور غیر ممکن شده، از همین رو لیبی که یکی از صادر کنندگان اصلی نفت در قاره آفریقا محسوب می شود به واسطه این تحریم ها دچار مشکل شده است.

این در حالی است که چند روز قبل "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی از حمایت های چاوز از خود قدردانی کرده بود.

قذافی و چاوز روابط نزدیکی با یکدیگر دارند، به نحوی که در آغاز تحولات لیبی و حمله ناتو به این کشور، برخی رسانه ها از امکان نقل مکان قذافی به ونزوئلا خبر داده بودند.