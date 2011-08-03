هیئت انتخاب بخش پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی هاشم میرزاخانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران آقایان سید عباس پویا، بهرام جوانرودی و محمدعلی صفورا اعضای هیئت انتخاب بخش پویانمایی جشنواره شدند.
سیدعباس پویا فارغالتحصیل رشته سینما و دانشجوی روابط بین الملل و عضو شورای طرح و برنامه مرکز فرهنگی و هنری صبا، مدیرعامل و رئیس هیئت موسس انجمن متخصصین هنرهای دیجیتال ایران ، سه دوره دبیر جشنواره و مدیر نمایشگاه هنرهای دیجیتال، تولید بیش از 600 کار کوتاه و بلند فرهنگی و همچنین تولید و نمایش 12 برنامه فوق مدرن و دیجیتال برای اولین بار در ایران را در کارنامه خود دارد.
محمدعلی صفورا دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر، فوق لیسانس کارگردانی انیمیشن و مشاور مدیرعامل و مسئول بخش انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، عضو شورای طرح و برنامه و ارزیابی سیمای استانها و معاونت سیما و تولید کارهای کوتاه و انیمیشن فراوانی از جمله فعالیت های وی محسوب می شود.
بهرام جوانرودی تکنسین الکترونیک و کارگردان فنی انیمیشن و انیماتور و مدرس نرمافزارهای سی.جی از سال 69 و کارگردان ، ناظر فنی و مدیر تولید مجموعههای انیمیشن، وب، جلوههای ویژه،گیم ، مولتی مدیا و تولید انیمیشن سه و دو بعدی و شبیهسازی و اجرای سه بعدی فضاها و مکانها در بستر وب است.
این هیئت 173 فیلم رسیده به این بخش را مورد بازبینی و انتخاب قرار خواهند داد. بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران از 19 تا 24 مهرماه سال جاری در تهران و هشت منطقه فرهنگی کشور برگزار خواهدکرد.
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