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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

حیدری‌پور:

فاز اول اردوگاه گردشگری نایین به پایان رسید

فاز اول اردوگاه گردشگری نایین به پایان رسید

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: فاز نخست راه‌اندازی اردوگاه گردشگری شهرستان نایین به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری‌پور با اعلام این خبر افزود: برای احداث این اردوگاه گردشگری در نایین، اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

وی شرح عملیات اجرایی فاز اول این اردوگاه گردشگری را محوطه‌سازی، احداث سرویس بهداشتی، ساخت آلاچیق در مجتمع گردشگری پارک محور نائین - اردستان و بهسازی محوطه عنوان کرد.

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: هدف از احداث اردوگاه گردشگری نایین، ایجاد توسعه زیرساختهای رفاهی گردشگری و ایجاد امکانات رفاهی در خروجی شهر نائین، محور شرق اصفهان در دهستان ورتون بوده است.

وی با اشاره به اینکه نایین یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران و مرکز شهرستان نائین است، ادامه داد: این شهر در منطقه دشت کویر قرار گرفته‌ است و آب و هوایی خشک و کویری دارد.

حیدری‌پور بیان داشت: تاریخ بنای اولیه شهر نایین به دوران قبل از اسلام مربوط می‌شود که علاوه بر زبان فارسی، بسیاری از مردم محلی به گویش نائینی سخن می‌گویند.

کد مطلب 1374489

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