به گزارش خبرنگار مهر، این نرمافزار شامل مجموعهای از اسناد، اطلاعات و صحنههای مستندی است که پدیدآورندگان آن با بهرهگیری از اساتید مجرب و آشنا به فِرَق، استفاده از کتابهای تاریخی و فرصت حضور در جمع مدعیان و زودباوران سادهاندیش، موفق به ضبط و ثبت 50 ساعت فیلم و سخنرانی و مصاحبه شدهاند و آن را در قالب یک نرمافزار طراحی کردهاند.
بنابر این گزارش، فرقههای گوناگونی چون صوفیه، بهائیت، وهابیت، ایلیام رامالله، راجینیشیسم و... مسائل دینی را در میان مسلمانان شبهافکنی میکنند که طراحی این نرمافزار بهمنظور بالابردن آگاهی جوانان برای جلوگیری از به دامافتادن آنان در اینگونه فرقهها یک ضرورت محسوب میشود.
واکاوی صحبتهای نجاتیافتگان این فرقهها به همراه 500 قطعه عکس مستند، از دیگر بخشهای طراحیشده در این نرمافزار است که با تخفیف 45 درصدی به بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن عرضه میشود.
قم - خبرگزاری مهر: نرمافزار "فرقهشناسی" کاملترین بانک اطلاعاتی طراحی شده در زمینه فرقههای نوظهور است که امسال برای اولینبار در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم عرضه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، این نرمافزار شامل مجموعهای از اسناد، اطلاعات و صحنههای مستندی است که پدیدآورندگان آن با بهرهگیری از اساتید مجرب و آشنا به فِرَق، استفاده از کتابهای تاریخی و فرصت حضور در جمع مدعیان و زودباوران سادهاندیش، موفق به ضبط و ثبت 50 ساعت فیلم و سخنرانی و مصاحبه شدهاند و آن را در قالب یک نرمافزار طراحی کردهاند.
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