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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

پلیس یونان امنیت نمازخانه‌‌های مسلمانان را ارتقا می‌دهد

پلیس یونان امنیت نمازخانه‌‌های مسلمانان را ارتقا می‌دهد

پلیس یونان اعلام کرد که به دنبال قتل عام خونین 22 ژوئیه در نروژ حضور امنیتی خود را در نزدیکی نمازخانه‌های مسلمانان و سایر اماکن مربوط مهاجران افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، یک سخنگوی نیروی پلیس یونان اظهار داشت که افزایش این امنیت درمیان نگرانیهایی که برسر قتل عام نروژ که کشته شدن 77 نفر را در پی داشت صورت گرفته است.

مقامات اتحادیه اروپا طی یک جلسه اضطراری در هفته گذشته نسبت به خطر حملاتی به تقلید از نروژ هشدار داده اند.

کارشناسان شرایط یونان را برای ایجاد ناآرامیهای افراط گرایانه مناسب می دانند، چرا که اقتصاد این کشور در شرف سقوط است و ناخواسته به جایگاه اول مهاجرت غیرقانونی در اروپا تبدیل شده است و همواره با حملات بیش از حد گروه های راست افراطی رو به رو بوده است.

ماه نوامبر گذشته رهبر یک گروه نئونازی به کرسی در شورای شهر آتن راه یافته است که برخی کارشناسان این امر را عاملی برای درپیش گرفتن سیاستهای ضد مهاجرت نسبت به مهاجران مسلمان و غیر مسلمان آتن می دانند.

چندی پیش وزارت دین و آموزش یونان اعلام کرد که مسلمانان برای اقامه نمازهای ماه مبارک رمضان امسال می‌توانند در فضای استادیوم المپیک آتن و استادیوم صلح و دوستی در نئو فلیرو، حومه آتن اقامه نماز کنند.
 

کد مطلب 1374498

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