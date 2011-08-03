مسئولان حق مطلب را درباره فرید سلمانیان ادا نکردند

داود گنجه ای که از هنرمندان دعوت شده در این مراسم بود ضمن بیان این مطلب در خصوص جایگاه زنده یاد فرید سلمانیان در عرصه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : فرید سلمانیان انسانی مومن به اخلاق ، فردی متعهد و انسان وارسته ای بود که درعرصه مدیریت خود توجهی به مادیات و مسائل ظاهری در پست مدیریتی خود نداشت، آشنایی من با او به مدیریت اش در بخش برون مرزی صدا و سیما برمی گردد او حدود 6 سال مدیریت این بخش را به عهده داشت و پس از آن زمانی که انجمن موسیقی در حال تاسیس بود نظرات کارشناسی بسیاری در تبیین اساسنامه این انجمن ارائه کرد و انصافا پایه و اساس تشکیل این انجمن را او بنا کرد او یک انسان خالص بود که مظلومانه از بین ما رفت .

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برگزار کننده های مراسم گرامیداشت فرید سلمانیان در سالن رودکی گفت : خدماتی که این کارشناس موسیقی در این عرصه انجام داده است برهیچ کس پوشیده نیست ولی متاسفانه در مراسمی که برای این هنرشناس ارزنده برگزار شد کمتر هنرمندی حضوری داشت و زمانی که من به گله از هنرمندان پرسیدم که چرا در مراسم حضور نداشتند اعلام بی اطلاعی از برگزاری این مراسم کردند. من به عنوان یکی از دوستان نزدیک سلمانیان و برخی دیگر از مسئولان صحبت هایی را درخصوص جایگاه کارشناسی ایشان ارائه کردیم ولی در مطبوعات آنگونه که باید انعکاس پیدا نکرد البته از هیچ خبرنگاری هم برای این مراسم دعوت نشده بود.

گنجه ای در پایان افزود : در یک نگاه کلی فرید سلمانیان انسانی پایبند به اخلاق بود که بی مزد و بی منت در جهت ارتقاء فرهنگ موسیقی و همچنین هدایت جوانان در مسیر درست حرکت در این عرصه تلاش های بسیاری کرد ولی متاسفانه باید بگویم که آنگونه که باید حق مطلب در خصوص فعالیت های این کارشناس موسیقی از سوی مسئولان ادا نشد و این شعر حافظ "بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم/یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت" در خصوص کم توجهی مسئولان بر فرید سلمانیان صدق می کند.