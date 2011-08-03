روز شمار 30 سال دیکتاتوری تا محاکمه/ حضور آخرین فرعون در قفسه آهنی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز رسانه های مختلف جهان از دیدگاههای متفاوت به جزئیات محاکمه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع مصر پرداختند. رئیس جمهوری که طی سی سال حکومت خود اجازه نفس کشیدن به مخالفان خود به ویژه گروههای اسلامگرا را نمی داد و از سخنانش به منزله قانون تعبیر می شد.

اما چه شد که مبارک به این سرنوشت گرفتار شد. سرنوشتی که قبل از این برای "صدام" معدوم رخ داده بود. امروز مبارک برای نخستین بار از آخرین سخنرانی اش در روز 10 فوریه (یک روز قبل از سقوطش) بار دیگر روبروی مردم قرار می گیرد اما نه در مقام رئیس جمهور و حاکم بر امور کشور بلکه در جایگاه متهم به قتل مردم!

سالن کنفرانس دانشکده پلیس قاهره امروز شاهد محاکمه دیکتاتور، فرزندانش "علاء و جمال"، "حبیب العادلی" وزیر کشور، "حسین سالم" تاجر مصری (دوست مبارک) و 6 تن از مقامات بلندپایه امنیتی رژیم سابق خواهد بود. فهرست اتهامات متهمین نیز کاملا واضح است؛ کشتارانقلابیون و دست داشتن در پرونده های بزرگ فساد.

اما مصر در سی سال حکومت مبارک شاهد وقوع اتفاقاتی بود که بررسی آنها در جهت علت یابی سرنوشت کنونی مبارک و همراهانش بی تاثیر نیست. در ادامه این گزارش به مهمترین وقایع دوران حکومت مبارک در سرزمین فراعنه طی سی سال اخیر اشاره می کنیم؛

6 اکتبر 1981: جریانهای اسلامگرا "انور سادات" را به علت نقش آفرینی در پیمان کمپ دیوید (پیمان صلح با اسرائیل) ترور کردند تا "حسنی مبارک" افسر جوان آن روزها و از دو ستان نزدیک سادات، در یک رای گیری مردمی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

13 اکتبر 1981: مبارک به عنوان رئیس جمهور جدید مصر سوگند یاد کرد.

فوریه 1986: جمعی از نیروهای امنیتی مصر در اعتراض به شرایط سخت کاری به خیابانها آمده و دست به آشوب زدند. در جریان این ناآرامیها بیش از 100 نفر کشته و برخی از ساختمانها و هتلها در آتش سوخت. مبارک در پی این وقایع حکومت نظامی اعلام کرد و نیروهای ارتشی را برای تامین امنیت در مناطق ناآرام مستقر کرد.

26 ژوئن 1995: مبارک از یک ترور که از سوی جریانهای تندروی اسلامگرا در آدیس آبابا (پایتخت اتیوپی) انجام شد، جان سالم به در برد. در جریان این عملیات یک گروه مسلح به خودروی حامل مبارک حمله کرد که در جریان درگیری با محافظان مبارک سه تن از نیروهای مسلح کشته شده و البته به مبارک آسیبی نرسید.

ژوئن 2004: مبارک یک عمل جراحی موفقیت آمیز در قسمت ستون فقرات در آلمان انجام داد. وی در آن دوره اداره امور کشور را به "عاطف عبید" نخست وزیر مصر واگذار کرد اما پس از بهبودی مجددا زمام امور را در دست گرفت.

دسامبر 2004: نخستین تظاهرات گسترده مردم مصر با تاکید بر تغییر در کشور برگزار شد که در آن صدها مصری مشارکت کردند. مردم در این تظاهرات با پنجمین دوره ریاست جمهوری مبارک و یا جانشینی "جمال مبارک" به جای پدرش مخالفت کردند.

11 مه 2005: پارلمان مصر با اصلاح بندهایی از قانون اساسی برگزاری انتخابات رقابتی (با حضور کاندیداهای مختلف) را تصویب کرد. البته مخالفان معتقد بودند که این تغییرات نمایشی بوده و در آن فرصت رقابت و حضور جدی از شخصیتهای مخالف گرفته شده است.

27 سپتامبر 2005: حسنی مبارک پس از پیروزی در نخستین انتخابات به اصطلاح رقابتی مصر برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهور مصر سوگند یاد کرد. در جایگاه دوم این انتخابات "ایمن نور" از شخصیتهای مخالف با فاصله بسیار زیادی قرار گرفت. ایمن نور که رئیس حزب الغد بود پس از برگزاری انتخابات به اتهامات تقلب در ارائه گواهی مربوط به تشکیل حزب الغد به زندان افکنده شد. نور بعدها علت زندانی شدن خود را مسائل سیاسی دانست.

8 دسامبر 2005 : اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی حائز 20 درصد از کرسیها شد که بزرگترین پیروزی انتخاباتی این حزب اسلامگرا محسوب می شد. البته موسسات حقوق بشری معتقد بودند که در این انتخابات تخلفات گسترده ای از سوی حزب حاکم رخ داده است که نمی خواست سیطره خود بر پارلمان را از دست بدهد.

آوریل 2008: تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف مصر در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش دستمزدها و بحران تهیه نان انجام شد.

27 مارس 2010: مبارک پس از عمل کیسه صفرا در آلمان و گذراندن دوران نقاهت، پس از سه هفته مجددا زمام امور کشور را که به نخست وزیر واگذار کرده بود، باز پس گرفت.

29 نوامبر 2010: جریانهای مخالف به طور کامل از حضور در پارلمان پس از برگزاری انتخابات محروم شدند. انتخاباتی که پیش درآمد انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 بود.

25 ژانویه 2011: تظاهرات گسترده ای در جای جای مصر در اعتراض به وضع معیشتی و سیاست سرکوب حکومت آغاز شد.

28 ژانویه 2011: مبارک فرمان اعزام و استقرار نیروهای ارتش در شهرها و برقراری حکومت نظامی را صادر کرد.

31 ژانویه 2011: دولت جدید به نخست وزیری "احمد شفیق" سوگند یاد کرد. "عمر سلیمان" معاون رئیس جمهور وقت نیز از دستور مبارک برای گفتگو با تمامی جریانهای سیاسی خبر داد.

2 فوریه 2011: کشته و زخمی شدن دهها مصری در میدان التحریر قاهره در جریان حمله حامیان مبارک که سوار بر شتر به محل تجمع مردم یورش بردند.

6 فوریه 2011: جریانهای مخالف از جمله اخوان المسلمین با عمر سلیمان مذاکراتی را برگزار کردند.

10 فوریه 2011: مبارک تمامی اختیارات خود را به معاون خود (عمر سلیمان) واگذار کرد اما با ترک فوری قدرت مخالف کرد که این مسئله خشم بیشتر مردم در میدان التحریر را موجب شد.

11 فوریه 2011: عمر سلیمان در اظهاراتی که از سوی تلویزیون مصر پخش شد از کناره گیری مبارک از قدرت و واگذاری امور کشور به شورای عالی نیروهای مسلح خبر داد.

12 آوریل 2011: مبارک پس از آغاز تحقیقات و بازجویی به بیمارستان شرم الشیخ منتقل شد. روز پس از آن نیز دادستانی مصر حکم حبس مبارک به اتهام سوء استفاده از قدرت، اختلاس و کشتار انقلابیون شد.

24 مه 2011: صدور حکم محاکمه مبارک به اتهام کشتار تظاهرات کنندگان و جنایات دیگر که مجازات آنها در نهایت به اعدام نیز می رسد.

3 آگوست 2011 (امروز): آغاز محاکمه مبارک، پسرانش "علاء و جمال" ، "حبیب العادلی" وزیر کشور سابق، "حسین سالم" تاجر مصری و دست مبارک و 6 تن از مقامات بلندپایه امنیتی در دانشکده پلیس قاهره.