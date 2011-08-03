به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه رضا رحمانی نماینده مردم تبریز در موافقت با حضور عبدالرضا شیخ الاسلامی در وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس سخن گفت.

رضا رحمانی با تاثیرگذار خواندن سه وزارتخانه ادغامی شخصیت متدین، انقلابی و متعهد و جوان شیخ الاسلام را از مهمترین دلایل موافقت وی با حضور شیخ الاسلامی در وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد و اظهار داشت: تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی با سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی در دوران تصدی شیخ الاسلام در وزارت کار با این وزارتخانه همکاری می کردند که نشان دهنده جامعیت شخصیت وزیر پیشنهادی دولت است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات مخالفان مبنی بر عدم تطابق مدرک شیخ الاسلامی با وزارت پیشنهادی گفت: وزیر باید مهارت های ارتباطی و ادراکی داشته باشد که علی رغم اختلاف مدرک تحصیلی شیخ الاسلامی با مسئولیتش، وی دارای این مهارتها می باشد و توانسته رضایت همکاران مخالفش را نیز جلب کند.

وی حل مشکل اشتغال را فرابخشی خواند و گفت: وزارت کار به عنوان تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرما و مسائل کار بسیار موفق عمل کرده است.

رحمانی همسویی با سیاست های کلی برنامه پنجم، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، جبران نابرابری های غیر موجه اجتماعی، تامین بیمه فراگیر و کارآمد، توسعه نظام پیشگیری، توجه به زنان سرپرست خانوار را از رئوس برنامه های شیخ الاسلام خواند و اظهار داشت: با تخصیص بودجه های مناسب از طرف مجلس شورای اسلامی این برنامه ها اجرایی خواهد شد.

علی یوسف نژاد که از 3.5 دقیقه وقت رضا رحمانی برای بیان حمایت خود از وزیر پیشنهادی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده کرد گفت: رابطه دقیقی میان صلاحیت های علمی، مدیریتی و تجربی شیخ الاسلام وجود دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تنظیم رابطه کارگر و کارفرما، تبعیت از قوانین بالادستی و منویات رهبری در سیاستهای کلان کشور را از نقاط قوت شیخ الاسلامی خواند و گفت: ایشان توانایی ایجاد رابطه صحیح میان سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی را دارد.

شیخ الاسلامی در ظرف یک سال با اجرای اصل 44 قانون اساسی شستا را به یکتا تبدیل می کند

در ادامه انوشیروان محسنی بندپی در موافقت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی وی را برخاسته از خانواده مذهبی و دارای مراتب بالای علمی و رتبه اول رشته مهندسی خواند و در پاسخ به اظهارات داریوش قنبری مبنی بر ایجاد ابهام در تعداد مقالات علمی شیخ الاسلامی گفت: با جستجوی کوچکی در گوگل می توان بیش از 60 مقاله علمی و تحقیقاتی از شیخ الاسلام یافت.

نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی محوری بودن و عملیاتی بودن برنامه های شیخ الاسلامی را از نقاط قوت وی خواند و گفت: با تصویب تشکیلات جدید سه وزارتخانه ادغامی کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحول عظیمی در بحث اشتغال کشور ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: شیخ الاسلامی در بخش تعاون با اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تعاونیها به مردم و تشکل های مردمی گام مهمی را در راستای خصوصی سازی برداشت.

محسنی با اشاره به اظهارات شیخ الاسلامی مبنی بر اینکه در ظرف یک سال" شستا" را به" یکتا" تبدیل می کند اظهار داشت: واگذاری شرکت های اقتصادی تامین اجتماعی به بخش خصوصی از رئوس برنامه های وی در راستای خصوصی سازی می باشد.

نماینده مردم چالوس و نوشهر تنظیم روابط تشکل های کارگری و کارفرمایی، کوچک سازی تشکیلات وزارتخانه، گسترش برنامه های اجتماعی محور، تغییر رویکرد از بسته های حمایتی به بسته های ویژه، تقویت توسعه اورژانس اجتماعی، شناخت صحیح از برنامه های نظام سلامت از جمله پزشک خانواده را از مهمترین برنامه های شیخ الاسلامی خواند.

در ادامه امیر حسین قاضی زاده که از 5 دقیقه وقت اضافه محسنی استفاده کرده بود با تاکید بر اینکه من تا به امروز به عنوان موافق برای هیچ یک از وزرا صحبت نکرده بودم، اظهار داشت: شیخ الاسلامی واجد همه مشخصات وزیری کارآمد است.

نماینده مردم شهر مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شیخ الاسلامی در مدت حضورش در وزارت کار ثابت کرد در حوزه کاری اش تسلط کامل دارد اظهار داشت: پیش از این نیز وی بر لزوم ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود.

وی توسعه حمایت های اجتماعی را در دوران گذار توسعه از مهمترین وظایف وزارتخانه ادغامی خواند وگفت: جدی ترین خواسته نمایندگان از وزیر پیشنهادی کار حمایت بیمه اجتماعی از مردم در مقابل نوسانات اقتصادی است.

در پایان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شائبه ای از طرف یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه وزیر مربوطه در جایی خلافی گفته است اعلام شد که بیان ایشان طوری بود که شائبه صحبت به وزیر احساس می شد.

وی تاکید کرد: اگر فردی ایراد یا ابهامی به وزیر پیشنهادی دارد نباید طوری بیان شود که تحقیر به فرد محسوب گردد.