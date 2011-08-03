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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

محمدی خبر داد:

محوطه "بایقوش خرابه سی" مراغه اثر ملی شد

محوطه "بایقوش خرابه سی" مراغه اثر ملی شد

مراغه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد ثبت آثار تاریخی آذربایجان شرقی از ثبت محوطه "بایقوش خرابه سی" شهرستان مراغه در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: شواهد سطحی به دست آمده از سطح این اثر بیانگر وجود استقرارهایی مربوط به دوران تاریخی و دوره اسلامی خصوصا قرون میانه در این مکان است.

محمدی گفت: این محوطه به صورت تپه ماهور است و پراکندگی سفال در سطح آن بسیار زیاد مشاهده می شود که مربوط به قرون میانه دوره اسلامی است و بقایای سازه های سنگی در حریم شمالی اثر مشاهده می شود.

وی یادآور شد: تسطیح حریم شرقی و جنوبی اثر و تبدیل آن به زمین کشاورزی از جمله دخل و تصرف انجام شده و مشهود در محوطه بایقوش خرابه سی است.

رئیس ستاد ثبت آثار تاریخی آذربایجان شرقی با اشاره به وجه تسمیه اثر اظهار داشت: نام اثر متشکل است از دو واژه "بایقوش" به معنی جغد و "خرابه سی" به معنی مخروبه است و از آنجایی که این محوطه متروک و مخروبه شده و محل زندگی پرندگان و حیوانات شده توسط اهالی روستای ساری قیه به نام بایقوش خرابه سی نامگذاری شده است.

وی با اشاره به آسیب های وارده به این بنا آن را در حالت مضطرب خواند و گفت: بناهای تاریخی هر کشوری، بخشی از شناسنامه فرهنگی آن کشور است که ما موظف هستیم این میراث های گرانبها را حفظ نماییم و بدیهی است شناسایی و ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی گام اول و مهم این جریان است.

محمدی همچنین تاکید کرد: طبق ماده 564 قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارات وارده محکوم می شود.

محوطه بایقوش خرابه سی یکی از 16 اثر از میراث فرهنگی و معنوی آذربایجان شرقی است که در خرداد ماه سال جاری در سومین همایش شورای عالی سیاست گذاری در استان چهار محال و بختیاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

کد مطلب 1374533

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