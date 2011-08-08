توقف اتوبوس استانداری فارس جلوی در سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله احمدزاده‌ کرمانی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، که پیش از این استاندار فارس و مدیر دانشکده خبر بود، ماه گذشته حامد دهقانان معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس و معاون اسبق اداری و مالی دانشکده خبر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان، مشاور عالی، سرپرست معاونت گردشگری این سازمان و سرپرست کانون اتومبیلرانی منصوب کرد.

اول مرداد ماه نیز علی‌اکبر کریمی، مدیرکل حراست استانداری فارس از سوی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری به عنوان سرپرست جدید مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی نیاوران و سعدآباد انتخاب شد.

کریمی پیش از این رئیس اداره کل حراست استانداری فارس بود و به دنبال کوچ مدیران احمدزاده به میراث فرهنگی به تهران آمد.

بعدد از انتصاب کریمی، اکنون فرهاد سجادی، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و طرح‌های سازمان میراث‌فرهنگی شده است. سجادی پیش از این رئیس دانشگاه آزاد تهران شرق (قیامدشت) بوده و مسئولیت معاونت برنامه ریزی استانداری فارس را نیز بر عهده داشته است.

بنابراین از آنجایی که رئیس سازمان میراث فرهنگی در چند روز گذشته اقدام به تغییر مدیریت در بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی کرده است باید منتظر بود و دید خودروی مدیر بعدی استانداری فارس که در سازمان میراث فرهنگی توقف می کند، از آن چه کسی است.

از سوی دیگر همواره مشکل تخصص نداشتن مدیران میراث فرهنگی و بی ارتباط بودن تخصص آنها با حوزه مسئولیت سازمان میراث فرهنگی مورد انتقاد کارشناسان و باستان شناسان قرار داشته است اما گویی با تغییرات جدید مدیریتی باز هم این مشکل به قوت خود باقی است.