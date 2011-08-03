وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مخالفی نداشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی غضنفری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی روز چهارشنبه در حالی از برنامه های ارائه شده خود دفاع کرد که هیچ مخالفی نسبت به تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن نگفت.

طبق آیین نامه داخلی مجلس زمانی که نماینده مخالفی نسبت به برنامه های ارائه شده و صلاحیت وزیر پیشنهادی صحبت نکند موافق نیز اجازه صحبت ندارد و شخص وزیر پشت تریبون قرار گرفته و برنامه های خود را ارائه داده و از آن دفاع می کند.

به گزارش مهر این در حالیست که در ابتدای جلسه محمد دهقان نماینده چناران و مصطفی کواکبیان نماینده سمنان به عنوان مخالفان با وزیر صنعت، معدن وتجارت معرفی شدند و بروغنی نماینده سبزوار و جعفر قادری نماینده شیراز به عنوان موافقان با صلاحت وزیر ثبت نام کرده بودند اما گویا با رایزنی های انجام شده در صحن مجلس مخالفان از بیان نظرشان منصرف شدند.

بنابراین مهدی غضنفری پشت تریبون قرار گرفت و از برنامه ارائه شده خود دفاع کرد.