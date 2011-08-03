به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته پس از دیدار تیمهای فوتبال سایپا و مس سرچشمه ، مسئولان تیم مس سرچشمه اعتراض کتبی خود را به همراه کپی حکم کمیته انضباطی مبنی بر استفاده غیر مجاز تیم سایپا ازاسحاق سبحانی تحویل ناظر بازی دادند. آنها معتقد بودند که وی که در فصل قبل پیراهن تیم مس سرچشمه را بر تن کرده بود از سوی کمیته انظباطی محروم بوده و نمی توانسته در این بازی به میدان برود.

در همین خصوص رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هنوز اعتراض رسمی تیم مس سرچشمه در خصوص حضور بازیکن غیر مجاز (اسحاق سبحانی) در ترکیب تیم سایپا به دست ما نرسیده است اما اگر حکم انضباطی بوده و این بازیکن تعداد جلسات محرومیت را نگذرانده باشد و یا شامل تعلیق، تخفیف نباشد و در کمیته استیناف هم حکم محرومیت او شکسته نشده باشد، حکم از نظر قانونی قابل اجراست.

حسن زاده افزود: حتی اگر نماینده فدراسیون هم مطلع نباشد و یا سهوا اشتباه کند، این موضوع باعث نمی شود، تیمی که از بازیکن غیر مجاز غیر استفاده کرده است، مرتکب تخلف نشده باشد.

وی افزود: در صورت احراز این موضوع، هم برای تیم و هم بازیکن متخلف مجازات در پی خواهد داشت.

دیدار تیمهای فوتبال سایپا و مس سرچشمه از هفته نخست رقابتهای لیگ برتر سه شنبه شب در ورزشگاه انقلاب کرج با برتری 3 بر یک تیم سایپا به پایان رسید.