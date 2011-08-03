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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

سوم اسفندماه؛

کنگره ملی حضرت زینب (س) در قم برگزار می‌شود

کنگره ملی حضرت زینب (س) در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: دبیر برگزاری کنگره ملی حضرت زینب (س) گفت: کنگره ملی حضرت زینب (س) سوم اسفند ماه در قم برگزار می‌شود.

 معصومه بشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه فراخوان کنگره از اوایل خرداد ماه آغاز شده است افزود: مهلت این فراخوان تا پایان شهریور ماه سال جاری است.
 
وی بیان ابعاد مختلف سیره سفیر کربلا و الگوگیری نسل جوان از حضور مؤثر ایشان در شناسایی حق از باطل، ارتقاء آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به شخصیت حضرت زینب (س)، بیان رسالت و شخصیت حضرت زینب (س) و ایجاد فضای علمی جهت شناسایی ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) را از اهداف برگزاری این کنگره برشمرد.
 
جانشین بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه فرهنگ صبر و استقامت، بررسی و تحلیل نحوه مدیریت بحران، ارائه شیوه‌های علمی توانمند حضرت زینب (س) در عرصه‌های گوناگون، بازیابی هویت زن مسلمان با استمداد از شیوه رفتار و منش ایشان و بررسی بعد عبادی و ولایتمداری ایشان را از دیگر اهداف برگزاری این کنگره ذکر کرد.
 
بشیریان بررسی و تبیین شخصیت عرفانی حضرت زینب (س)، بررسی و تبیین شخصیت علمی حضرت زینب (س)، بررسی و تبیین بصیرت و خردورزی حضرت زینب (س)، بررسی و تبیین الگوی زینبی برای حضور زنان مسلمان در عرصه علم، پژوهش و آموزش و بررسی و تبیین مکتب تربیتی حضرت زینب (س) را از محور‌ها و عناوین این کنگره عنوان کرد.
 
وی مهلت ارسال مقالات را تا سی‌ام مهر ماه اعلام کرد و اظهار داشت: علاقمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه کنگره به نشانی قم – میدان امام خمینی (ره) -کوچه ۲۲- پلاک ۱۵- سازمان بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) و یا صندوق پستی ۳۷۱۹۵ – ۱۳۳۱ ستاد برگزاری کنگره ملی حضرت زینب (س) و یا از طریق پست الکترونیکی به نشانی  Info@aghile.ir ارسال کنند.

کد مطلب 1374596

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