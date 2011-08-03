معصومه بشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه فراخوان کنگره از اوایل خرداد ماه آغاز شده است افزود: مهلت این فراخوان تا پایان شهریور ماه سال جاری است.



وی بیان ابعاد مختلف سیره سفیر کربلا و الگوگیری نسل جوان از حضور مؤثر ایشان در شناسایی حق از باطل، ارتقاء آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به شخصیت حضرت زینب (س)، بیان رسالت و شخصیت حضرت زینب (س) و ایجاد فضای علمی جهت شناسایی ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) را از اهداف برگزاری این کنگره برشمرد.



جانشین بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه فرهنگ صبر و استقامت، بررسی و تحلیل نحوه مدیریت بحران، ارائه شیوه‌های علمی توانمند حضرت زینب (س) در عرصه‌های گوناگون، بازیابی هویت زن مسلمان با استمداد از شیوه رفتار و منش ایشان و بررسی بعد عبادی و ولایتمداری ایشان را از دیگر اهداف برگزاری این کنگره ذکر کرد.



بشیریان بررسی و تبیین شخصیت عرفانی حضرت زینب (س)، بررسی و تبیین شخصیت علمی حضرت زینب (س)، بررسی و تبیین بصیرت و خردورزی حضرت زینب (س)، بررسی و تبیین الگوی زینبی برای حضور زنان مسلمان در عرصه علم، پژوهش و آموزش و بررسی و تبیین مکتب تربیتی حضرت زینب (س) را از محور‌ها و عناوین این کنگره عنوان کرد.



وی مهلت ارسال مقالات را تا سی‌ام مهر ماه اعلام کرد و اظهار داشت: علاقمندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه کنگره به نشانی قم – میدان امام خمینی (ره) -کوچه ۲۲- پلاک ۱۵- سازمان بسیج جامعه زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) و یا صندوق پستی ۳۷۱۹۵ – ۱۳۳۱ ستاد برگزاری کنگره ملی حضرت زینب (س) و یا از طریق پست الکترونیکی به نشانی Info@aghile.ir ارسال کنند.