2 هزار دانش آموز یزدی اوقات فراغت خود را در کانونهای کمیته امداد سپری می کنند

یزد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) یزد گفت: امسال بیش از دو هزار دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت یزدی اوقات فراغت خود را در کانونهای فرهنگی سپری می کنند.

غلامرضا مشعلچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال 23 کانون فرهنگی شامل چهار کانون دائم، چهار کانون موقت و 15 کانون جوانان پیرو ولایت در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد استان یزد دایر شده اند.

وی افزود: برنامه ها و کلاسهای متنوعی در این کانونها با محوریت خودباوری و دین باوری در جهت غنی سازی و کشف استعداد ها برنامه ریزی شده است.

مشعلچی عنوان کرد: از جمله این برنامه ها می توان به آموزشهای فنی و حرفه ای، کلاسهای خیاطی، کامپیوتر، گلسازی، سفره آرایی، تعمیر لوازم خانگی، بوستان قرآن و عترت، آموزش احکام و اخلاق اسلامی، مهارتهای زندگی، مشاوره ورزش، زبان خارجی و ... اشاره کرد .

