حسین باقری معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با حضور سردار نقدی برگزار شد و سردار حسین باقری به عنوان معاون هماهنگ کننده این سازمان معرفی گردید. در این مراسم از تلاش های سردار نوشادی معاون هماهنگ کننده پیشین سازمان بسیج مستضعفین تقدیر به عمل آمد. سردار نوشادی که پیش از این با حفظ سمت، مدیر عامل بنیاد تعاون بسیج بود کماکان در این سمت فعالیت خواهد کرد.

انتصاب سردار دینی به سمت معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بسیج مستضعفین از دیگر تغییر و تحولات این سازمان است. سردار دینی از سابقه طولانی خدمت در بخش های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار است که به سبب گستردگی فعالیت های بسیج در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به این سمت منصوب شده است.

در این مراسم همچنین سرهنگ بریمانی نیز به عنوان معاون برنامه ریزی سازمان بسیج مستضعفین معرفی گردید.

