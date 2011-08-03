تصویربرداری فاز دوم "آقای خاص" آغاز شد

جواد مزدآبادی تهیه‌کننده این مستند در این باره به خبرنگار مهر گفت: دو روز قبل تصویربرداری فاز دوم این مستند به کارگردانی مهدی برگ نیل در ورزشگاه شهید دستجردی آغاز شده است. در این بخش که اختصاص به زندگی ورزشی فیروز کریمی دارد محسن گروسی،علی اصغر مدیر روستا و عده دیگری از پیشکسوتان ورزش درباره این مربی صحبت کردند.

وی ادامه داد: مجری و راوی این بخش پپمان بازغی است. تصویربرداری بخش هایی از فاز اول این مستند که اختصاص به زندگی کریمی دارد هنوز باقی مانده است. مجری و راوی فاز اول بهنوش بختیاری بوده است. امیدوارم تا دو ماه دیگر تصویربرداری این مستند به پایان برسد.

مزدآبادی افزود: فاز سوم این مستند اختصاص به حواشی ورزشی این وورزشکار دارد. که قرار است هنرمندان دیگری چون پوریا پورسرخ و فریبا نادر یدر این بخش با ما همکاری کنند. قصد دارم این مستند را به جشنواره فیلم های ورزشی ارائه دهم. همچنین صحبت‌هایی برای حضور " قای خاص" در موسسه رسانه‌های تصویری شده است.