نهادهای حمایتی باید زمینه اشتغال نیازمندان ایلامی را فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام در دیدار با تعدادی از خانواد های نهادهای حمایتی کمیته امداد ایلام اظهار داشت: نهادها و دستگاه های حمایتی باید از طریق برگزاری دوره های آموزشی زمینه ایجاد اشتغال برای نیازمندان را فراهم و مددجویان را خودکفا کنند .

وی بیان کرد: دستگاه های حمایتی باید با برنامه ریزی دقیق به ویژه برگزاری دوره های آموزشی تلاش مضاعفی برای ایجاد اشتغال نیازمندان داشته باشند .

اعلایی ادامه داد: استان ایلام یکی از استانهای مستعد برای تولید فرش، صنایع دستی و کشاورزی است که باید در این بخش دوره های آموزشی تدوین و اجرایی شود .

وی اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی برای مددجویان در این بخشها در کنار حمایت های ارایه تسهیلات به آنان باعث تحولی اساسی در رونق اقتصادی منطقه می شود .

استاندار ایلام گفت: مددجویان با ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های زودبازده اقتصادی و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای می توانند علاوه بر تامین مایحتاج خود زمینه شکوفایی اقتصادی خود و خانواده را فراهم کنند .