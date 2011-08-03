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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

استاندار ایلام:

نهادهای حمایتی باید زمینه اشتغال نیازمندان ایلامی را فراهم کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: مجتبی اعلایی گفت: نهادهای حمایتی باید زمینه اشتغال نیازمندان استان ایلام را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام در دیدار با تعدادی از خانواد های نهادهای حمایتی کمیته امداد ایلام اظهار داشت: نهادها و دستگاه های حمایتی باید از طریق برگزاری دوره های آموزشی زمینه ایجاد اشتغال برای نیازمندان را فراهم و مددجویان را خودکفا کنند.

وی بیان کرد: دستگاه های حمایتی باید با برنامه ریزی دقیق به ویژه برگزاری دوره های آموزشی تلاش مضاعفی برای ایجاد اشتغال نیازمندان داشته باشند.

اعلایی ادامه داد: استان ایلام یکی از استانهای مستعد برای تولید فرش، صنایع دستی و کشاورزی است که باید در این بخش دوره های آموزشی تدوین و اجرایی شود.

وی اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی برای مددجویان در این بخشها در کنار حمایت های ارایه تسهیلات به آنان باعث تحولی اساسی در رونق اقتصادی منطقه می شود.

استاندار ایلام گفت: مددجویان با ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های زودبازده اقتصادی و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای می توانند علاوه بر تامین مایحتاج خود زمینه شکوفایی اقتصادی خود و خانواده را فراهم کنند.

در این دیدار صمیمی مددجویان و خانواده زیر پوشش نهادهای حمایتی ایلام مسائل و مشکلات خود را با استاندار در میان گذاشتند.

کد مطلب 1374657

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