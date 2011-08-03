موفقیت در کاهش تلفات غیر فنی و کاهش مصرف برق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صالحی در جمع خبرنگاران و در تشریح راه‌های کاهش تلفات و مصرف انرژی برق افزود: برای کاهش تلفات شبکه‌های توزیع روشهایی از جمله جمع‌آوری و تبدیل وضعیت انشعاب‌های غیر مجاز، تست و اصلاح کنتورهای مشترکین و تعویض کنتورهای معیوب، مقابله با دستکاری در کنتورهای برق و برخورد با متخلفان، دقت و نظارت بر نحوه قرائت کنتورها و اطمینان از صحت آن، استفاده از پلیس برق جهت نظارت بر مصرف صحیح انرژی، به کار گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توجه به برنامه‌ریزی، نظارت دقیق بر روند امور، جدی گرفتن نوآوری‌ها و انطباق فعالیتهای مختلف با استانداردهای قابل قبول، تضمین‌کننده موفقیت در اجرای فعالیتهاست.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان فارس با بیان اینکه اعمال این روشها تلفات غیرفنی را کاهش می‌دهد، گفت: برای کاهش تلفات فنی در شبکه‌ها، تبدیل شبکه‌های هوائی به کابل‌های خود نگهدار، تعادل بار پست‌ها و شبکه‌های فشار ضعیف، ترمیم اتصالات سست، تبدیل شبکه‌های تک‌فاز به سه فاز، انتقال پست به مرکز ثقل بار، هرس اشجار و نصب خازن در شبکه و ... در دستور کار قرارداشته و دارد.

وی با اشاره به همکاری خوب مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جلب همکاری مشترکین کشاورزی در ساعات اوج مصرف، جلب همکاری مشترکین صنعتی با برنامه "طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع"، جایگزینی لامپهای پر مصرف مشترکین تجاری با استفاده از لامپ‌های کم مصرف، متعادل سازی روشنایی معابر، انجام فعالیت‌های فرهنگی و آگاه‌سازی در بخش‌های مختلف مصرف و کاهش میزان و تاکید بر خاموشی تمام لامپ‌ها و لوازم برقی در اداره‌های دولتی در ساعات غیرکار را از راهکارهای کاهش مصرف انرژی برق و هزینه‌های آن اعلام کرد.

صالحی با یادآوری اینکه ارتقای آگاهیهای مشترکان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کاهش تلفات و کاستن از مصرف مدیریت نشده برق است، به مشترکان بزرگ(دیماندی) شرکت توزیع برق فارس توصیه کرد که از کنتورهای چندتعرفه‌ای به‌خصوص از تعرفه روزهای جمعه استفاده کنند و با انتقال بار از ساعت‌های اوج مصرف به دیگر ساعت‌ها، هزینه‌های برق خود را کاهش دهند.

وی اضافه کرد: انتخاب گزینه مناسب با هماهنگی مدیریت‌های توزیع برق برای کاهش مصرف در ساعت‌های اوج بار، استفاده از الکتروموتورهای با راندمان بالا، خازن متناسب با قدرت خریداری، به کار‌گیری کنترل کننده‌های سرعت و توان در الکتروموتورها و جایگزینی چیلرهای جذبی به جای چیلرهای تراکمی از دیگر راه‌کارهایی است که این مشترکان می‌توانند به آن فکر و عمل کنند.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق فارس همچنین عنوان کرد: استفاده از طرح یارانه سود تسهیلات جهت بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی، اصلاح سیستمهای روشنایی و بهبود راندمان نوری، به کارگیری سیستم‌های کنترل هوشمند مصرف انرژی الکتریکی و همکاری با برنامه "طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع" و استفاده از تخفیف‌های مربوطه نیز همیشه به‌عنوان راهکارهای مناسب در کاهش میزان هزینه‌های استفاده از انرژی برق در خصوص مشترکان بزرگ و صنایع، مد نظر بوده و است.

صالحی در خصوص تاثیر لوازم اندازه‌گیری بر میزان هزینه انرژی برق گفت: در واقع بااستفاده از کنتورهای دیجیتال چندتعرفه‌ای، مصرف برق توسط مشترک در ساعتهای مختلف با نرخ‌های متفاوتی اندازه‌گیری و بهای آن محاسبه می‌شود به همین دلیل مشترکین می‌توانند زمان استفاده از وسایل پرمصرف را به ساعت‌هایی انتقال بدهند که کمترین هزینه را برای آنها در بر داشته باشد.

وی با تصریح اینکه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ‌و اصلاح قیمت‌ها، اختلاف قیمت برق‌بها بین زمان اوج‌بار و کم‌باری زیاد شده است، گفت: کنتورهای دیجیتال به مشترکین و شرکتهای توزیع برق این امکان را می‌دهد که متناسب با رفتار مصرفی، هزینه‌برق محاسبه و پرداخت شود.

معاون خدمات مشترکین توزیع برق استان فارس تصریح کرد: در مدت سه سال گذشته حدود 25 درصد از کنتورهای مکانیکی موجود در شرکت به کنتورهای دیجیتال تبدیل شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی به مشترکان خانگی نیز توصیه کرد: باید ظرفیت سیستمهای سرمایشی را متناسب با فضای خانه انتخاب کنیم زیرا کولرهای بزرگتر از حد نیاز، تنها باعث افزایش مصرف برق می‌شود از طرفی کولرهای گازی از وسایل پرمصرف برقی محسوب می‌شوند و بهتر است زمان استفاده از آنها را به حداقل برسانیم.

صالحی اضافه کرد: بهتر است که نیم ساعت قبل از ترک منزل برای مدت طولانی، سیستمهای خنک‌کننده را خاموش کنیم و در ساعتهای اوج‌بار با هدف کمک به تداوم برق‌رسانی به همه مشترکان، از وسایل پرمصرف برقی به‌صورت همزمان استفاده نکنیم.

وی گفت: هنگام خرید وسایل برقی پرمصرف مانند کولر و یخچال و فریزر به علامت استاندارد و برچسب انرژی نصب شده روی این دستگاه‌ها توجه کنیم زیرا مهمترین راهنما برای شناخت یک وسیله برقی برچسب انرژی است که انرژی مصرفی و راندمان یا بازدهی وسیله انتخابی را نشان می دهد.

معاون خدمات مشترکین توزیع برق استان فارس گفت: استفاده از رنگهای روشن در رنگ‌آمیزی خانه،‌ استفاده از لامپهای کم‌مصرف برای فضاهای مختلف، نصب سیستم‌های سرمایشی در نقاط سایه یا ایجاد سایبان برای آنها، عایق‌بندی اتصالات و استفاده از رنگهای روشن برای کولر و کانال‌های آن و سایر روش‌هایی که از سوی کارشناسان برای مدیریت مصرف انرژی برق بیان می‌شود، تاثیر قابل توجهی در متعادل کردن میزان مصرف و هزینه‌های برق مصرفی خواهد داشت.