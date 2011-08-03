انتقاد از تفکیک سازمان جنگلها / منابع طبیعی اولویت وزارت کشاورزی نیست

علی سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آبخیزداری مدیریت جامع حوزه آبخیزاست و با آبخیزداری اکوسیستم مدیریت می شود در حالیکه بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که بخش کوچکی است به هیچ عنوان فعالیت ترمیمی و همسو با آبخیز داری ندارد که با هم ادغام شوند.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه منابع طبیعی گفت: موضوعات مرتبط با منابع طبیعی مانند آتش سوزی و بحث یارانه ها به هیچ عنوان از مسائل اولویت دار این وزارتخانه نبود و به راهکارهای سازمان جنگلها در این موارد رسیدگی نمی شد.

سلاجقه با اشاره به بسته ای که در رابطه با یارانه ها توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه شد افزود: در این بسته مسائلی از قبیل کاهش فشار اقتصادی به جنگل نشینان، تهیه سوخت جایگزین برای حاشیه نشینان به منظور حداقل کردن فشار به منابع طبیعی در نظر گرفته شده بود که هیچ اقدام خاصی از طرف وزیر جهاد کشاورزی صورت نگرفت.

وی با اشاره به بحث تشکیل وزارت منابع زیستی برای ادغام تمامی بخشهای مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست گفت: بهترین حالت برای منابع طبعی کشور تشکیل چنین وزارتخانه ای است و جداسازی بخشهای مختلف سازمان جنگلها بدترین حالتی است که منجر به نابودی بیشتر منابع طبیعی می شود.

به گزارش مهر، روز گذشته وزیر کشاورزی طی حکمی علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی را به سمت سرپرستی سازمان جنگلها و مراتع کشور منصوب کرد. این در حالی است که در چند روز گذشته درباره تغییر مدیریت این سازمان خبری منتشر نشده بود.

مراسم معارفه اورنگی صبح فردا در محل سازمان جنگلها و مراتع و بدون حضور صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی و علی سلاجقه برگزار خواهد شد. خلیلیان فردا در جلسه هیئت دولت حضور خواهد داشت و سلاجقه نیز حاضر نشده تا در غیاب وزیر، در مراسم تودیع خود شرکت کند.

گفته می شود دولت قصد دارد امور حفاظت جنگلها و مراتع را به "سازمان حفاظت محیط زیست" واگذار کند و معاونت آبخیزداری این سازمان را نیز به سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی منتقل کند.

با این کار عملا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که به سازمان "منابع طبیعی" نیز شهرت دارد پس از 106 سال فعالیت منحل خواهد شد.

پیش از این سلاجقه پیشنهاد تاسیس "وزارت منابع زیستی" را ارائه داده بود و گفته می شود اختلاف نظر او با صادق خلیلیان بر سر ساختار جدید منابع طبیعی کشور باعث خروج او از سازمان جنگلها و مراتع کشور شده است.

سلاجقه که سیزدهمین رئیس سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور بود، دقیقاً 400 روز در این سمت حضور داشت.

گفته می شود اورنگی در رشته زراعت تحصیل کرده است.