به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رشد تلویزیون در سال های اخیر از سطح استاندارد فراتر رفته و نیز محصولات سه بعدی به بازار نفوذ کرده اند، مسئولان برگزاری رقابت های لیگ برتر با شرکت های "سونی و "الکترونیک آرتس" قراردادی را منعقد کرده اند تا از طریق آن تجربه دیدن حضوری مسابقات فوتبال انگلستان را در دسترس تمام مردم جهان قرار دهند.

"ریچارد اسکودامور"، رئیس برگزاری رقابت های لیگ برتر، گفت زیاد طول نخواهد کشید که بینندگان فوتبال در سراسر جهان می توانند همانگونه که در صندلی خود نشسته اند با استفاده از "فناوری غوطه وری" رقابت های لیگ برتر را هم به صورت دیداری و شنیداری تجربه کنند.

بر پایه گزارش میرر فوتبال، هواداران فوتبال می توانند ابزارهای چرخشی خریداری کنند تا به وسیله آن بتوانند مسابقات را به صورت 360 درجه و فناوری سه بعدی به نظاره بنشینند. با این فناوری آنها همچنین قادر خواهند بود که در فضای مسابقه قرار بگیرند.

این فناوری باعث خواهد شد تا درآمد تلویزیونی بسیاری عاید برگزارکنندگان رقابت های لیگ برتر انگلستان شود. با این فناوری، ایده جنجالی بازی "سی و نهم" مبنی بر برگزاری رقابت ها در کشورهای خارجی نیز مطرح نمی شود.

اسکودامور گفت: استفاده از فناوری سه بعدی به مردم سایر نقاط جهان این فرصت را خواهد داد تا تجربه بهتری از تماشای مسابقات لیگ برتر داشته باشند. ما می خواهیم تمرکز و انرژی خود را بر روی برگزاری بازی ها در کشورمان انجام دهیم. این باعث خواهد شد تا طرح قدیمی و از مد افتاده پرواز به نقاط مختلف جهان برای اجرای طرح "بازی سی و نهم" عملی نشود.

توضیح: طرح بازی "سی و نهم" به طرحی اطلاق می شود که طی آن 20 تیم لیگ برتر، به درخواست شبکه های تلویزیونی خارجی، علاوه بر 38 بازی خود که به صورت رفت و برگشت در انگلستان انجام می دهند، 10 بازی هم به عنوان بازی سوم در یک کشور خارجی دیگر برگزار کنند. تاریخ برگزاری این دیدار در ژانویه خواهد بود.