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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

نوری زاده خبر داد:

حمایت 150 میلیون ریالی اداره تبیلغات بناب از هیئات مذهبی

حمایت 150 میلیون ریالی اداره تبیلغات بناب از هیئات مذهبی

بناب - خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات بناب از حمایت 150 میلیون ریالی از هیئات مذهبی بناب در چهار ماهه نخست سال 90 از سوی این اداره خبر داد.

کاظم نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب در چهار ماهه سال جاری از 60 تشکل دینی و مذهبی از قبیل انجمن های اسلامی، هیئت مذهبی و موسسات قرآنی حمایت مالی کرده است.

وی این حمایت مالی را 150 میلیون ریال عنوان کرده که به مسئولان موسسات پرداخت شده است.

این کارشناس فرهنگی هدف ازاجرای این طرح را رونق دادن به برنامه های فرهنگی و مذهبی و خرید تجهیزات مورد نیاز برای این تشکل ها به منظور استفاده از فرصتها اعلام کرد.

نوری زاده با اشاره به فعالیت های کانون های فرهنگی و مذهبی در بناب گفت: بناب شهری پیشتاز در عرصه فرهنگی و مذهبی بوده و جوانان این شهرستان در زمینه های فرهنگی و مذهبی موفق به کسب مقام های متعدد در سطح استانی و کشوری شده اند که برای ترغیب هر چه بیشتر جوانان اداره تبلیغات بناب اقدام به سرمایه گذاری و حمایت های مالی از انجمن های فرهنگی کرده است.

وی افزود: در این شهرستان 120 هیئت مذهبی و 110 انجمن اسلامی مساجد فعال بوده که دختران و پسران در زمینه های مختلف فرهنگی و مذهبی در آنها فعالیت می کنند.

کد مطلب 1374696

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