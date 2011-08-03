مریم منصوری شاعر و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان جدید خود خبر داد و گفت: مضمون رمان جدیدم جدال میان جان و تن انسان است که امیدوارم تا پایان زمستان امسال نوشتن آن را به پایان ببرم.
وی درباره تفاوت فضای حاکم بر این رمان نسبت به مجموعه داستان «دو کام حبس» گفت: در مجموعه داستان قبلیام، تجربههای شخصی من بسیار دخیل بود. با اینکه در حوزه فرم و زبان تجربههای متفاوتی داشتم، اما در کل ماجرای داستانیاش به نوعی شخصینویسی به شمار میرفت و من برای نوشتن بسیاری از آنها از دایره تجربیات شخصی خودم بیرون نرفته بودم؛
در حالی که در رمان من این اتفاق نمیافتد و سعی میکنم از ویژگیهای فنی و داشتههایم برای تالیف آن استفاده کنم.
این نویسنده افزود: در این رمان از منظر خردورزانه به داستان نگاه میکنم که روایت کننده زندگی دو جوانی است که از شهرستان به تهران میآیند و بررسی روند زندگی خانوادگی آنها با رجوع به سه نسل، روایت رمان من را تشکیل میدهد.
وی همچنین گفت هنوز نامی برای این اثر انتخاب نکردهام؛ چون به نظرم اسم باید از دل خود اثر بیرون بیاید.
منصوری در ادامه از آماده انتشار کردن یک دفتر از سرودههای خود نیز خبر داد و گفت: این دفتر شامل مجموعهای از اشعار سپید من میشود که در سه فصل تدوین شده است.
وی ادامه داد: فصل نخست این مجموعه با عنوان «در پیشانیات اسبها میدوند سیاه» به اشعار عاشقانه من اختصاص دارند. در فصل دوم با عنوان «زنی در اندام این درخت مرده است» شامل اشعاری است که به هستی و جامعه نگاه دارد و از فردیت احساسی من دور است و بخش سوم نیز با عنوان «دیگران» به اشعار اختصاص دارد که دارای نام هستند و به نوعی من حس میکنم این عناوین هم جزوی از ساختار شعر است. اشعار دو فصل قبلی نام ندارند.
منصوری در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه وضعیت نشر شعر مطلوب نیست، گفت: در سالهای اخیر از سویی شاعران خوبی از نسل جوان به جامعه ادبیات کشور معرفی شده است و از طرف دیگر، ناشران حرفهای هم به این حوزه وارد شدهاند، اما انگار جریانی در ناشران کشور وجود دارد که بر انتخاب و انتشار مجموعه شعرهای شاعران جوان تاثیرات سوء میگذارد و این به معنی حذف جریان زندهای از شعر امروز کشور است.
منصوری همچنین تاکید کرد: در حوزه آشنایی با شعر جهان نیز ما چندان به روز نیستیم؛ در حالی که اگر در سال های اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 ما با اشعار ماندگاری مواجهیم، به این خاطر است که از سویی با بازخوانی و قضاوت درباره شعر کهن ایران مواجهیم و از سوی دیگر برخی از شاعران ما به ترجمه شعر جهان روی آوردند و هر دو این اتفاقها باعث گسترش امکانات شعر فارسی شد، اما امروز ما با ترجمههای خوبی روبرو نیستیم و تنها آنچه دیده میشود تکرار نام برخی از شاعران جهان است که در دهههای پیش هم برخی از اشعار آنها به فارسی منتشر شده بود. در واقع میشود گفت که مترجمان پیشنهاد جدیدی برای ما ندارند.
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