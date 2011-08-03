احترام به پدر و مادر واجب دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی محبزاده در نشست اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام که دوشنبه شب دهم مرداد در بخش خانواده نمایشگاه برگزار شد درخصوص اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام گفت: قرآن، تنها برنامه کامل و جامعی است که از سوی خداوند، برای ما ارسال شده است و انسان برای رسیدن به آرامش و خوشبختی باید قرآن را سرلوحه زندگی خویش قرار دهد.
وی افزود: در منابع دینی و آیات قرآن خداوند مقام و جایگاه خانواده و پدر و مادر را که هسته اولیه زندگی را بهوجود میآورند در کنار مهمترین مسائل دینی قرار میدهد.
وی گفت: خداوند مقام پدر و مادر را در کنار عبادت و پرستش خود قرار میدهد و به فرزندان تاکید میکند که مراقب باشید، تا خدشهای به حرمت پدر و مادر وارد نشود، اگر فرزندی حرمت پدر و مادر را رعایت نکرد، بهطور قطع خانواده به سمت متلاشیشدن پیش خواهد رفت.
محبزاده تصریح کرد: در خانوادههای متدین و عامل به قرآن، احترام فرزند به پدر و مادر حفظ میشود و احترام متقابل بین اعضای خانواده بهویژه فرزندان با والدین با صمیمیت خاصی شکل میگیرد و در یک چنین خانوادههایی، ثمرات ارزشمندی بهوجود میآید.
وی یادآورشد: خداوند حکم میکند که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. این آیه از قرآن نشان میدهد که بحث صیانت از شئون خانواده بهقدری مهم است که در کنار عبادت و عدم شرک به خداوند قرار میگیرد.
محبزاده گفت: از آنجا که در تعالیم اسلامی خداوند این اندازه به اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام تاکید دارد، اگر به دستورات خداوند طبق آیات قرآن عمل شود فرزندانی که در یک چنین خانوادههایی پرورش مییابند در آینده انسانهای خدامحوری در زندگی میشوند.
نظر شما