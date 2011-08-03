احترام به پدر و مادر واجب دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی محب‌زاده در نشست اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام که دوشنبه شب دهم مرداد در بخش خانواده نمایشگاه برگزار شد درخصوص اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام گفت: قرآن، تنها برنامه کامل و جامعی است که از سوی خداوند، برای ما ارسال شده است و انسان برای رسیدن به آرامش و خوشبختی باید قرآن را سرلوحه زندگی خویش قرار دهد.

وی افزود: در منابع دینی و آیات قرآن خداوند مقام و جایگاه خانواده و پدر و مادر را که هسته اولیه زندگی را به‌وجود می‌آورند در کنار مهم‌ترین مسائل دینی قرار می‌دهد.

وی گفت: خداوند مقام پدر و مادر را در کنار عبادت و پرستش خود قرار می‌دهد و به فرزندان تاکید می‌کند که مراقب باشید، تا خدشه‌ای به حرمت پدر و مادر وارد نشود، اگر فرزندی حرمت پدر و مادر را رعایت نکرد، به‌طور قطع خانواده به سمت متلاشی‌شدن پیش خواهد رفت.

محب‌زاده تصریح کرد: در خانواده‌های متدین و عامل به قرآن، احترام فرزند به پدر و مادر حفظ می‌شود و احترام متقابل بین اعضای خانواده به‌ویژه فرزندان با والدین با صمیمیت خاصی شکل می‌گیرد و در یک چنین خانواده‌هایی،‌ ثمرات ارزشمندی به‌وجود می‌آید.

وی یادآورشد: خداوند حکم می‌کند که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. این آیه از قرآن نشان می‏دهد که بحث صیانت از شئون خانواده به‌قدری مهم است که در کنار عبادت و عدم شرک به خداوند قرار می‌گیرد.

محب‏زاده گفت: از آنجا که در تعالیم اسلامی خداوند این اندازه به اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام تاکید دارد، اگر به دستورات خداوند طبق آیات قرآن عمل شود فرزندانی که در یک چنین خانواده‌هایی پرورش می‌یابند در آینده انسان‌های خدامحوری در زندگی می‌شوند.