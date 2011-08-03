راه و ترابری خراسان رضوی چهار گواهینامه استاندارد مدیریت دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی نوری ظهر چهارشنبه در گفتگو با اصحاب رسانه اظهار داشت: این دستگاه موفق به دریافت چهار گواهینامه تایید خدمات سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای بین المللی شد.

رئیس شورای حمل و نقل استان با اشاره به اینکه اداره کل راه وترابری استان نخستین و تنها دارنده این گواهینامه های چهارگانه در سطح وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستگاه های اجرایی استان است، افزود: این گواهینامه ها بازگوکننده کیفیت بالای خدمات رسانی این اداره در زمینه های ایمنی و زیست محیطی است.

احمدی نوری گفت: گواهی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 : 2008که به این اداره کل اعطا شده، فراگیرترین استاندارد مدیریت کیفیت در سطح دنیا محسوب می شود.

وی افزود: افزایش میزان رضایت مشتریان از طریق تعیین اهداف کیفی، مدیریت فرایندهای سازمان و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای جلب رضایت هموطنان دلیل دریافت این گواهینامه بوده است.

مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی افزود: دو گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 200و استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007به دلیل بهبود چشمگیر عملکرد زیست محیطی فعالیت های راه و ترابری با کنترل و ارزیابی کامل تاثیر اقدامات انجام شده در این اداره کل بر محیط زیست و همچنین شناسایی و کاهش خطرات مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان سازمان و طرف های ذینفع اعطا شده است.

وی گفت: استاندارد رسیدگی به شکایات مردمISO 10002:2006چهارمین گواهینامه کسب شده توسط اداره کل راهها است.