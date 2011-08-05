برخورد با اصناف متخلف و روزه خواران

سرهنگ قادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ماه مبارک رمضان پلیس با انجام بازرسیهای ویژه از اصناف، با تخلفاتی از جمله تهیه و پخش غذا قبل از اذان مغرب، خوردن غذا در اصناف و روزه خواری برخورد می کند. این در حالی است که با افرادی که اقدام به خوردن و آشامیدن در ملاء عام کنند نیز برخورد می شود.

وی ادامه داد: همچنین در ساعات پایانی شب ماموران با گشت در خیابانها بر فعالیت اصناف نظارت می کنند.

معاون عملیات پلیس پایتخت از کاهش روزه خواری و برخورد با این افراد خبر داد و افزود: خوشبختانه روزه خواری در ملاءعام کاهش یافته و بسیاری از شهروندان با پلیس در این زمینه همکاری می کنند.

