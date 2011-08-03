تغییر نام روستاهای پشکله، گندآب و سرتنگ به پشت گله، قندآب و تاشار

به گزارش خبرگزاری مهر ،سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با ارسال نامه های جداگانه به هاشمی استاندار کرمانشاه وحجازی استاندار خوزستان تغییر نام و نامگذاری تعدادی از عناصر و واحد های تقسیمات کشوری این استانها را ابلاغ کرد.



در این نامه نقاط جمعیتی پشکله علیا، پشکله وسطی و پشکله سفلی از توابع دهستان چشمه کبود بخش مرکزی شهرستان هرسین در استان کرمانشاه به ترتیب به پشت گله علیا،پشت گله وسطی و پشت گله سفلی تغییر می کند.



همچنین نام روستای گنداب علیا و نقطه جمعیتی گنداب سفلی از توابع دهستان حر بخش مرکزی شهرستان صحنه در استان کرمانشاه به ترتیب به قنداب علیا و قنداب سفلی تغییر می کند.



معاون سیاسی وزیر کشور در نامه ای جداگانه به حجازی استاندار خوزستان تغییر نام شهرصالح مشطت، مرکز بخش فتح المبین از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر فتح المبین و روستای ظلم آباد از توابع دهستان عقیلی جنوبی بخش عقیلی شهرستان گتوند به روستای محمدی را اعلام کرد.



همچنین نام روستای سرتنگ شبکوری و روستای اشکفت جاموشی از توابع دهستان حومه شرقی بخش مرکزی شهرستان ایذه به ترتیب به تاشار و گلستان تغییر پیدا می کند.



مرتضوی از استانداران کرمانشاه و خوزستان خواسته است با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرایی آن، اقدام لازم به عمل آورند.