زمینه اشتغال 500 نفر در اردوگاه کار درمانی چناران ایجاد شد

محمد شریف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اکنون با امضای قراردادهای متعدد با بخش خصوصی 250 نفر از مددجویان بند باز مشغول به کار شده اند.

و با اشاره به اینکه با افتتاح این مجموعه جدید کارگاهی زمینه اشتغال 500 نفرمددجو در اردوگاه ایجاد شده است، افزود: با فراهم آمدن امکانات جدید، اردوگاه آمادگی پذیرش زندانیان مواد مخدر واجد شرایط سایر زندان های خراسان رضوی را نیز دارد.

همچنین وی با اعلام این که اولین مرحله از مسابقات قرآنی زندانیان اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی چناران برگزار شد، گفت: این مسابقات به منظور آمادگی مددجویان جهت اعزام به مسابقات استانی و در چهار رشته حفظ، قرائت، ترتیل، تفسیر و مفاهیم و اذان به انجام رسید.

شریف نژاد مدیر اردوگاه در رابطه با این مراسم گفت: همه باید در خدمت به قرآن و شان آن قدم بردارند و هر چه در این زمینه تلاش شود نمی توان حق قرآن را تمامی به جای آورد.

وی گفت: در این مراسم با اشاره به فرا رسیدن ماه نزول قرآن از همه مسئولین و خصوصا واحد فرهنگی خواسته شده است که زمینه استفاده بهتر از قرآن را برای زندانیان در این ماه فراهم آورند تا بتوانند از فیوضات معنوی این ماه بهترین بهره وری را داشته باشند.