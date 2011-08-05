توسعه 2 میدان مشترک نفتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زیرکچیان زاده درباره مهمترین راهکارهای جذب منابع سرمایه ای برای توسعه میادین نفت و گاز خلیج فارس، گفت: با توافق شرکت ملی نفت و صندوق انرژی قرار شده 8.6 میلیارد دلار از منابع این صندوق به طرحهای اولویت دار نفت و گاز اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه سهم میادین نفت و گاز خلیج فارس از این میزان سرمایه گذاری، بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون دلار در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به جذب 300 میلیون دلار در سال گذشته، بیش از یک میلیارد دلار از محل منابع این صندوق امسال جذب پروژه ها خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته، اغلب سرمایه گذاریهای صندوق انرژی برای توسعه میادین فروزان، رشادت و هنگام مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه مذاکراتی برای جذب سرمایه گذاری در شرکت نفت فلات قاره از طریق فروش اوراق مشارکت نیز در حال انجام است، تاکید کرد: شرکت نفت فلات قاره در سالجاری بالغ بر 1.7 میلیارد دلار از محل منابع بانکها و منابع شرکت نیکو جذب سرمایه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره با اعلام اینکه هم اکنون توسعه میادین سلیم و ساتر به عنوان میادین مشترک با ایران با کشور امارات در دستور کار شرکت نفت فلات قاره ایران قرار گرفته است، بیان کرد: تهیه MDP توسعه فاز دوم میدان سروش رو به اتمام است و مذاکرات قراردادی و مالی برای توسعه میدان فروزB نیز در حال انجام است.

زیرکچیان زاده، یادآور شد: از آنجا که بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت، تولید، توسعه و مدیریت تمام میادین قشم به شرکت نفت فلات قاره واگذار شده است، این شرکت علاوه بر توسعه میدان هنگام، توسعه میادین چهارگانه هرمز و میدان توسن را با جدیت پیگیری می کند.