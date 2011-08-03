به گزارش خبرنگار مهر، دوره انتشار «شوکران» دوماهه است و این در حالی است که شماره قبلی آن 5 ماه پیش منتشر شده بود و قاعدتاً میبایست شماره جدید آن سه ماه پیش منتشر میشد.
شماره چهل و یکم این نشریه ادبی هم تنها با سه مطلب آن هم از یک نفر بسته شده است؛ «شوکران» این بار به درج سه مقاله از خسرو سینایی اکتفا کرده است.
البته پونه ندایی، مدیرمسئول و سردبیر این نشریه تلاش کرده دلیل این مسئله را در سرمقاله شماره تازه نشریهاش بازگو کند.
وی در این مطلب آورده است: «از آنجا که بنا بر قاعده روزنامهنگاری، نویسندگان چندی از زوایای گوناگون موضوعی را بررسی میکنند و از طرفی تعداد صفحات مجله به طور موقت کم خواهد بود؛ بنابراین در این شماره تنها از یادداشتهای خسرو سینایی که آن هم به اختصار نوشته شده، بهره گرفتیم».
به هر حال شماره تازه «شوکران» با سه مقاله از سینایی با عناوین «اگزوتیسم چیست؟»، «پراکندهگزینی در ادبیات و هنر» و «روش نگارش بوف کور» در 16 صفحه و با بهای 1000 تومان روی پیشخوان دکههای مطبوعات آمده است.
نظر شما