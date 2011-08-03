  1. هنر
  2. سایر
۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

مجله‌ای با سه مقاله از یک نفر! / شماره جدید «شوکران» منتشر شد

مجله‌ای با سه مقاله از یک نفر! / شماره جدید «شوکران» منتشر شد

شماره جدید مجله «شوکران» با سه مقاله از یک نفر منتشر شد!

به گزارش خبرنگار مهر، دوره انتشار «شوکران» دوماهه است و این در حالی است که شماره قبلی آن 5 ماه پیش منتشر شده بود و قاعدتاً می‌بایست شماره جدید آن سه ماه پیش منتشر می‌شد.

شماره چهل و یکم این نشریه ادبی هم تنها با سه مطلب آن هم از یک نفر بسته شده است؛ «شوکران» این بار به درج سه مقاله از خسرو سینایی اکتفا کرده است.

البته پونه ندایی، مدیرمسئول و سردبیر این نشریه تلاش کرده دلیل این مسئله را در سرمقاله شماره تازه نشریه‌اش بازگو کند.

وی در این مطلب آورده است: «از آنجا که بنا بر قاعده روزنامه‌نگاری، نویسندگان چندی از زوایای گوناگون موضوعی را بررسی می‌کنند و از طرفی تعداد صفحات مجله به طور موقت کم خواهد بود؛ بنابراین در این شماره تنها از یادداشت‌های خسرو سینایی که آن هم به اختصار نوشته شده، بهره گرفتیم».

به هر حال شماره تازه «شوکران» با سه مقاله از سینایی با عناوین «اگزوتیسم چیست؟»، «پراکنده‌گزینی در ادبیات و هنر» و «روش نگارش بوف کور» در 16 صفحه و با بهای 1000 تومان روی پیشخوان دکه‌های مطبوعات آمده است.

کد خبر 1374853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها