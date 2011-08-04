سقوط یک دیکتاتور؛ از تخت ریاست جمهوری تا نیمکت متهمان دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره با اشاره به شروع محاکمه مبارک از روز چهارشنبه در قاهره نوشت : مبارک از امید دهنده مصر به فردی مسئله ساز برای این کشور تبدیل شد و از تخت خود در کاخ ریاست جمهوری مصر به صندلی متهمان در دادگاه تنزل یافت.

"علا خالد " که برادر دو قلویش را در جریان انقلاب و به واسطه حمله نظامیان تحت حکومت مبارک از دست داد، می گوید مبارک یک قاتل است. کسی که کشته است باید کشته شود.

مبارک باید جلوی دادگاه پاسخگوی اقداماتی که انجام داده است باشد اقداماتی از قبیل فساد، سوءاستفاده از قدرت و خشونت خونین علیه انقلابیون مصری. مجازات مرگ در انتظار اوست. تمام وابستگان قربانیان و شهدای انقلاب خواستار اشد مجازات برای دیکتاتور مصر هستند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه در این دادگاه علاوه بر مبارک وزیر کشور سابق مصر و شش نفر از همکارانش در این وزارتخانه نیز مورد محاکمه قرار می گیرند، نوشت : تقریبا حدود سه دهه مبارک در مصر حکومت کرد. وی ریاست جمهوری مصر را پس از قتل انور سادات در سال 1981 به عهده گرفت.

مبارک برای برخی از مردم کشورش به عنوان نمادی برای پایداری بود. البته وی به مرور برای ملتش به مسئله و مشکل اصلی کشور مصر تبدیل شد. مبارک ابتدا گامهایی را در مسیر دموکراسی و اصلاحات برداشت، اما بار دیگر مصر را به سیستم استبدادی و دیکتاتوری بازگرداند، این سیستم همراه با فقر و فسادی که در کشور رواج پیدا کرد مردم مصر را در جریان یک انقلاب به خیابانهای مصر کشاند.

مبارک پس از اینکه پسرش را به عنوان جانشین خود مورد توجه قرار داد از بسیاری از مصریها هر گونه امید برای تغییر و دگرگونی را گرفت.

نویسنده در ادامه اظهار داشت : مبارک ریاست جمهوری مصر را بر عهده گرفته بود تا نگذارد کشور به دست اسلاگراها بیفتد و در تمام بحرانهایی که در منطقه رخ می داد همواره یک متحد وفادار برای غرب بود. اما امروز اعتبار سیاسی اش به صورت جبران ناپذیری لطمه خورده است.

با گذشت سالها مبارک محبوبیت خود را از دست داد. ورودش در برابر عموم با دقت صحنه سازی می شد و سبک استبدادی اش دیگر با دنیای امروز منطبق نبود. نارضایتی از رژیم مبارک به ویژه در سالهای اخیر افزایش پیدا کرد.

وی در سال 2005 سعی کرد اصلاحاتی را در مسیر دموکراسی انجام دهد و این امکان را برای رقبایش فراهم کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، اما زمانی که دید آنها دارند به موفقیت می رسند، افراط گرایی را در پیش گرفت و آنها را به زندان انداخت.

نویسنده با اشاره به اخبار ضد و نقیضی که درباره سلامتی مبارک پس از سقوطش منتشر شده است، نوشت : مبارک از زمان سقوطش در 11 فوریه دیگر در عموم ظاهر نشد.