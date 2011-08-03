ناگفته ها به روایت تصویر؛ شکستن دیکتاتور از رویا تا واقعیت

اولین تصویر امروز مربوط به تحولات مصر و محاکمه "حسنی مبارک" است.

محاکمه رئیس جمهوری سابق مصر پیش از ظهر امروز در قاهره آغاز شده است. در این تصویر صحنه ای از شهر قاهره به چشم می خورد که در آن مجسمه های رهبران جهان عرب همراه با مبارک دیده می شود. نکته جالب آنکه بخشی از مجسمه مبارک به کلی تخریب شده است.

دومین تصویر امروز مربوط به جاری شدن سیل در فیلیپین است.

این تصویر در شهر مانیل تهیه شده و گویای شدت سیل جاری شده در پایتخت فیلیپین است.

سومین تصویر امروز مربوط به زیباییهای طبیعت و شنای چند پرنده در دریاچه است.

این تصویر در لندن تهیه شده و سه غاز کانادایی را نشان می دهد که آرام و بی خیال در حال شنا در میان آبهای سبز هستند.

تصویر بعدی مربوط به زیباییهای موجود در کارهای سنتی و هنری است.

در این تصویر یک مرد اندونزیایی دیده می شود که در حال پهن کردن پارچه های رنگ شده بر روی زمین به منظور خشک شدن و استفاده از آنها در دوخت لباس های سنتی است.

و آخرین تصاویر امروز مجددا مربوط به محاکمه حسنی مبارک در مصر است.

مردم قاهره از صبح امروز در مقابل محل محاکمه مبارک تجمع کرده بودند تا شاهد محاکمه فردی باشند که به مدت بیش از 30 سال کسی جرات کمترین اعتراض به وی را نداشت.

دو تصویر زیر صحنه ای را نشان می دهد که مبارک بر روی یک تخت بیمارستانی در دادگاه حاضر شده است.