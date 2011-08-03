دکتر محمد قسیم عثمانی امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس ضمن مخالفت با حضور محمد عباسی در راس وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: سعی کردم چراغ خاموش با این موضوع مخالفت کنم اما نتوانستم قسم نمایندگی‎ام را بشکنم.

وی به دلایل خود برای مخالفت با گزینه پیشنهادی ورزش و جوانان اشاره کرد و یادآور شد: وزارت ورزش و جوانان دستپخت مجلس هشتم است که با وجود مخالفت های صورت گرفته در نهایت تشکیل آن تصویب شد. برای این وزارتخانه ابتدا وزیری پیشنهاد شد که از خانواده ورزش بود، او قهرمان ملی بود، تحصیلات عالیه ورزش داشت و مدیریت ورزش را بلد بود اما نتوانست رای اعتماد بگیرد.

عثمانی تصریح کرد: این در حالی است که عباسی به عنوان گزینه دوم اصلا ورزشی نیست، تحصیلاتی در حوزه ورزش ندارد، مدیریت ورزش را نه تدریس کرده و نه تحصیل کرده است. قهرمان ملی که نه، ورزشکار محلی هم نیست. اگر به این جایگزینی رای دهیم چه معنایی می تواند داشته باشد و بعدها در مقابل رای خود چه پاسخی باید به جوانان بدهیم.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار بود بر حسب نیاز و نبودن زمان کافی به گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش رای دهیم چرا به سجادی رای ندادیم. برخی برچسب های انحرافی به او زدند و این گونه او حذف شد.

وی یادآور شد: وزارت ورزش و جوانان وزارتی تازه تولد یافته است اولین وزیر خشت اولیه را به بار می نهد. اولین وزیر در این وزارتخانه قالب ورزش را طراحی می کند و ساختارش را شکل می دهد. بنابراین او باید شرایط ویژه و مختص به این وزارتخانه را داشته باشد.

عثمانی افزود: برای تغییر ساختار اولین قدم شناخت فضای موجود است که عباسی فاقد آن است. آقای عباسی تخصص شما چیست لیسانس فوق لیسانس و دکترای خود را کجا و چه زمانی گرفتید شما سال 88 دکترای خود را گرفتید یعنی زمانی که در وزارت تعاون بودید چگونه می شود به یک وزیر در زمان فعالیت مدرک دکترا داد.

نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به عباسی صحبت های خود را ادامه داد و خاطر نشان کرد: شما در زمان حضور در وزارت تعاون کتابی ترجمه کردید که روی آن عنوان دکتر محمد عباسی زده شده بود آیا از این کتاب می توانید یک پاراگراف را به صورت تصادفی ترجمه کنید؟ آیا درست است از جایگاه وزارت برای انتشار مقاله استفاده کنیم.؟

نماینده مخالف گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: اگر به آقای عباسی برای وزارت ورزش و جوانان رای دهیم اول به خود و بعد به جوانان جفا کرده ایم. می گویند ورزش مدیریت می خواهد این درست است اما آیا بینش، شناخت، توانایی برقراری ارتباط و ... نمی خواهد؟

وی افزود: اگر وزیر ورزش بدون توجه به تخصص و ویژگی انتخاب شود بعدها دروازه بان تیم ملی فوتبال نیز با همین شیوه انتخاب می شود و آن وقت است که باید پاسخگوی گل های خورده باشیم.

عباسی گفت: گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان با الفبای ورزش آشنا نیست. نمی دانم چرا حضور در این سمت را پذیرفته است. چگونه می توان سکان ورزش را به کسی داد که با آن آشنا نیست، روابط ورزشی را نمی داند و مافیای ورزش را لمس نکرده است. اگر شما هم حاضر به ریسک کردن برای پذیرفتن این سمت باشید ما نمایندگان مجلس چنین ریسکی را برای رای دادن نمی کنیم.

وی با بیان اینکه انتخاب محمد عباسی به عنوان وزیر وزارت ورزش و جوانان نتیجه ای جز باخت های مکرر نخواهد داشت، اظهار داشت: پیشینه شما در وزارت تعاون جای هیچ خوش بینی باقی نگذاشته است. این وزارتخانه در مورد مسائل مختلف به قدری با حاشیه همراه شد که در نهایت به ادغامش با وزارت کار منجر شد اگر عباسی در حوزه مدیریت موفق بود چرا برای وزارت کار و تعاون پیشنهاد نشد.

نماینده بوکان در مجلس با تاکید دوباره بر بیگانه بودن محمد عباسی بر ورزش تصریح کرد: اگر غیر از این است چرا تا پیش از این او به سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی ورود نکرده بود عباسی در زمان حضور در مجلس ( به عنوان نماینده) عضو کمیسیون برنامه و بودجه بود اگر او از ورزش و جوانان شناخت دارد باید عضو کمیسیون فرهنگی می شد خودش هم می داند که با ورزش و جوانان بیگانه است.

وی نایب رئیسی محمد عباسی در فدراسیون کبدی آسیا را فرمایشی خواند و گفت: این پست به دلیل روابط فامیلی با مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی به دست آمد. حالا هم به خاطر آشنایی با رئیس جمهور می خواهید وزیر ورزش و جوانان شوید. در حالیکه هنوز وزیر نشده همین ظهر امروز در راهروهای مجلس بحث قول و قرارهای ریاست فدراسیون ها مطرح بود و با مافیای ورزش به دنبال تقسیم غنایم بودند!

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت های خود تاکید کرد: هر جا که وزارتخانه ها به افراد متخصص سپرده شده اند مانند بهداشت، نیرو و ... نتایج خوب داشته ایم. از حضور عباسی در وزارت ورزش و جوانان نتیجه ای نمی بینیم.